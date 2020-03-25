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Неизвестный с пистолетом охотился на ворон возле детсада в Казани

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Неизвестный с пистолетом охотился на ворон возле детсада в Казани

Казань, 25 марта. Неизвестный мужчина устроил стрельбу около детского сада в Казани. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Татарстан.

По имеющейся информации, инцидент произошел утром 25 марта возле дошкольного учреждения «Черемушки» на улице Мусина. Очевидцы рассказали правоохранителям, что неизвестный горожанин стрелял из оружия по воронам. В результате происшествия никто не пострадал.

В данный момент правоохранители устанавливают личность преступника. По факту случившегося назначена проверка. Полицейским предстоит установить подробные обстоятельства и причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве неизвестный открыл огонь из травматического оружия, один человек получил телесные повреждения. Правоохранителями назначена проверка, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание стрелка, передает РИАМО.

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