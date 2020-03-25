Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус вот уже несколько месяцев — главный инфоповод не только в России, а во всем мире. Но сегодня к нему приковано особое внимание жителей нашей страны: к россиянам обратился президент Владимир Путин и озвучил дальнейшие шаги в борьбе с эпидемией, темпы которой, к сожалению, пока только ускоряются.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей. С сохранением заработной платы. <…> С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — сказал президент.

Это не коснется больниц, магазинов, аптек, органов власти и других сфер первоочередной важности. Всех остальных, кто в эти дни сможет остаться дома, Владимир Путин призвал не выходить на улицу, беречь близких и окружающих. И, конечно, внимательно отнестись к советам врачей.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь, на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает «а, меня это не коснется». Это может коснуться каждого», — продолжил Путин.

Еще один важный вопрос, затронутый президентом, это меры социальной поддержки. Все пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически, без каких-либо справок. Выплаты по больничным составят не меньше от минимального размера оплаты труда. То есть от 12 130 рублей. К этой же сумме приравняют уровень пособия по безработице. Рассчитывать на помощь смогут и семьи с детьми. По программе материнского капитала они ежемесячно будут получать дополнительно по 5 000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. И, конечно, еще одна группа риска — это потребительские кредиты:

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. <…> Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — подытожил президент.

Особый ажиотаж связан еще и с тем, что за последние сутки число заболевших в России резко выросло. 163 новых случая сразу в 20 регионах. Причем подавляющее большинство — в Москве. На ее долю прибавилось еще аж 120 пациентов. С солидным отрывом второе и третье места поделили Крым и Подмосковье — там вирусный диагноз поставили по шесть раз. В целом, по ежедневному приросту это для нашей страны новый рекорд, и он в два с лишним раза выше предыдущего, установленного всего два дня назад.

Ускоренные темпы привели к тому, что общее число зараженных у нас достигло 658, из них 29 побороли болезнь и выписались из больниц. Остальные продолжают лечение. К слову, о растущей динамике мэр столицы Сергей Собянин еще вчера говорил на встрече с президентом. Как и о том, что реальных масштабов эпидемии сегодня не знает никто во всем мире. И это, конечно, лишь усложняет работу врачам. Которую, кстати, крайне высоко оценил сам президент. Накануне он лично посетил больницу в Коммунарке — именно туда отправляют московских пациентов как с коронавирусом, так и с подозрением на него. Российский лидер пообщался с главврачом, персоналом и пациентами. Но, конечно, соблюдал все меры предосторожности, одевшись в желтый защитный костюм.

Сейчас инфекция стремительно разносится по всему миру, она охватила уже почти полмиллиона человек, из которых 20 000 погибли. Режим ЧС уже действует в США, Италии, Испании и многих других странах. Сегодня этот список пополнила Украина. Убедительных прогнозов о том, когда же настанет переломный момент в борьбе с эпидемией, по-прежнему нет.