Новые сроки голосования по поправкам в конституцию будут определены указом президента

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин своим указом определит новые сроки проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Он отметил, что глава государства издаст новый указ о дате голосования.

«Ничего не изменилось. Президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил о том, что абсолютный приоритет — здоровье граждан, а голосование может быть перенесено на более позднюю дату», — подчеркнул Клишас.

По его словам, телевизионное обращение Путина к гражданам по поводу эпидемии коронавируса еще раз продемонстрировало социальный характер государства.

«Проведение социально ориентированной государственной политики — одно из базовых положений конституционных поправок. Выступление президента находится именно в этой логике», — сказал парламентарий.

Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил о переносе голосования по изменению основного закона страны в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в мире. Он подчеркнул, что решение о новых сроках голосования будет приниматься, исходя из рекомендаций медиков и других специалистов, которые будут следить за развитием ситуации.

Поправки в конституцию уже одобрили региональные парламенты всех субъектов России, после этого изменения были поддержаны Госдумой и Советом Федерации.