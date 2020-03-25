Артисты Канторов и Самсонов объяснили, как коронавирус «выгнал» культуру в Интернет

Коронавирусная инфекция заставила многие культурные учреждения, в том числе театры и музеи, переместиться в Интернет. Для некоторых жизнь в онлайне стала в новинку, а у кого-то уже есть опыт ведения трансляций спектаклей и концертов в Сети. Заслуженные артисты России Александр Канторов и Владимир Самсонов — участники пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» — рассказали, как культуре живется в интернет-среде, и объяснили, почему не считают ошибкой руководства учреждений выходить во всемирную паутину до эпидемии — подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Солист Мариинского театра Владимир Самсонов отметил, что концерты на всех площадках Мариинки отменены до 10 апреля. Однако это не мешает одному из главных театров Северной столицы радовать своего зрителя онлайн-показами — накануне на сайте Мариинского театра показали записанное в Московском концертном зале «Зарядье» концерт симфонического оркестра Мариинского театра.

Тем не менее Самсонов считает, что театрам практически нереально заработать в Интернете, транслируя концерты или постановки, поскольку средства начинают «капать» только в тот момент, когда артист выходит на сцену.

«Вы не можете заранее продать билеты и понимать, что у вас происходит — вы в плюсе или в минусе. Потому что вы вкладываетесь в рекламу, аренду, музыкантов. Вы вкладываетесь во многое, в ту же камеру и микрофоны. Допустим, это полмиллиона, и вы потом продаете билеты, при продаже определенного количества мест будет там 700 тысяч рублей. То есть на 200 тысяч вы в плюсе», — заявил солист Мариинского театра, рассказывая, как коронавирус «выгнал» культуру в Интернет.

При этом понять, сколько зрителей посмотрят и вложатся в эфир, сложно, отметил Самсонов. Продажа билетов заранее на онлайн-концерты и расширение аудитории, как считает артист, может изменить ситуацию в лучшую сторону для театра, но и на это уйдет определенное время.

Дирижер и художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» Александр Канторов видит в онлайн-трансляциях концертов на фоне эпидемии COVID-19 плюсы. Показы в Интернете сыграют на руку культурным заведениям после пандемии, считает известный скрипач.

«Мне кажется, что этот месяц — не больше — онлайн-жизни спровоцирует усиление этой сферы деятельности, даже я в этом уверен. Укажет путь, протопчет тропинку в будущее, мне кажется, это будет хорошо», — рассказал Канторов.

Самсонов, говоря о минусах интернет-трансляций, отметил, что у пожилых фанатов академического пения есть трудности, в том числе и с доступом. В частности, по его словам, не у всех есть компьютеры и устройства для просмотра концертов онлайн, не все понимают, как найти тот или иной концерт в Сети.