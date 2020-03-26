Адвокат Добровинский не советует избегать платы по кредитам во время пандемии коронавируса

Россияне стали чаще использовать пандемию коронавируса как предлог не платить по кредитам. Адвокат Александр Добровинский объяснил, что люди всегда буду искать лазейки, чтобы не платить задолженности.

Как сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), неисполнения обязательств по договорам кредита являются единичными случаями. В частности, на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее одного процента всех отказов от погашения долга.

Тем не менее коллекторы и представители банков фиксируют подобные обращения. Банкиры утверждают, что даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией.

По словам президента НАПКА, одни россияне ссылаются на страх выйти из дома, другие — на самоизоляцию, а третьи говорят, что уже больны. Однако подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки, говорит он.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» прокомментировал поведение людей, отказывающихся погашать кредиты.

«Всегда есть люди, которые из последних сил будут платить. И всегда есть люди, которые будут находить лазейки, чтобы этого не делать. Каждый случай нужно рассматривать отдельно, — заявил Добровинский в беседе с Федеральным агентством новостей. — Если человек заболел, не может платить и лишился работы, то это довольно серьезное оправдание, чтобы ему помочь».

Однако кредитное учреждение не должно страдать из-за людей, которые необъективно ссылаются на коронавирус, используя его как способ избежать оплаты задолженностей, подчеркивает юрист.

«Банки давали субсидии и кредиты людям, надеясь, что эти деньги вернут. Мы не должны присутствовать при новой волне коллапса банков. Бремя доказывания того, что произошло с человеком, лежит нам том, кто взял кредит», — уверен собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что Центробанк готовит поправки в законодательство, которые предусматривают введение кредитных каникул для заемщиков, чей доход снизился на 30% в условиях распространения коронавируса.

На пресс-конференции в Медиацентре «Патриот» актер и певец Иван Ожогин также заявил, что в условиях эпидемии коронавируса необходимо снизить кредитную нагрузку на граждан и бизнес.

Напомним, российский президент Владимир Путин во время телеобращения объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в целях предотвращения эпидемии COVID-19. Национальный лидер призвал россиян в это время находиться дома, максимально ограничив передвижения и контакты с другими людьми.