Сбербанк вводит комиссию на внутренние переводы от 50 тыс. рублей

Москва 25 марта. Сбербанк с апреля не будет взимать комиссию за переводы до 50 тысяч рублей в месяц между клиентами-физлицами. Об этом сообщила зампредседателя правления банка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.

«Мы планируем изменить систему тарификации денежных переводов между физическими лицами. Лимит будет установлен как на переводы между клиентами Сбербанка внутри одного региона, так и на межрегиональные переводы», — уточнила она.

По данным Кирсановой, на сегодняшний день более 88% клиентов каждый месяц переводят средства на сумму менее 50 тыс. рублей. Таким образом, введение новой системы тарификации гарантирует, что большинство пользователей не будут переплачивать за переводы.

Помимо этого, Сбербанк запустит и новую услугу — «подписку на переводы», позволяющую не платить комиссию за каждую отдельную операцию и предполагает фиксированную плату, списываемую за определенный период времени. В приложении «Сбербанк Онлайн» система будет работать следующим образом: при приближении к порогу в 50 тыс. рублей клиентов будут предупреждать об этом. При необходимости им могут предлагать оформить подписку на переводы. Ее срок может составлять месяц, квартал, год и т.д.

«Будут доступны и разные тарифные планы. Для клиентов с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private переводы будут бесплатными вне зависимости от лимита», — пояснила зампред финансовой организации.

Стартовая ежемесячная стоимость подписки будет составлять 134 рублей. Полученные средства организация собираются направлять на поддержку инфраструктуры, техподдержку, выстраивание операционных процессов.

Кирсанова добавила, что новая система уже была протестирована в Карелии. К концу июля нововведение может начать действовать на территории всех регионов РФ.

Напомним, сейчас комиссия Сбербанка за переводы клиентов-физических лиц может составлять до 1,5% от суммы перевода. При этом клиенты банка могут бесплатно совершать переводы между дебетовыми картами, оформленными в одном регионе, через банкоматы или мобильное приложение. При переводе клиенту в другой регион комиссия составляет 1% от суммы, но не может быть более 1 тыс. рублей. Через офис Сбербанка деньги можно перевести только с комиссией (вне зависимости от региона). Она составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более тысячи рублей.