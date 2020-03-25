В Госдуме оценили предложение Путина увеличить выплаты по маткапиталу на 5 тыс. рублей

Москва, 25 марта. Для российских семей, в которых воспитываются дети до трех лет, дополнительная материальная поддержка от государства будет очень кстати. Об этом Федеральному агентству новостей заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, комментируя поручение президента.

В сегодняшнем обращении глава государства Владимир Путин дал поручение предоставить гражданам РФ социальные выплаты в ускоренном порядке из-за коронавируса. В частности, глава государства предложил с апреля выплачивать семьям, у которых есть право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно.

Кроме того, президент обратился к Кабмину РФ с требованием начать выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с июня, а не июля.

«Мы поддерживаем все те предложения, которые были озвучены сегодня президентом. Они исходят из того, как помочь семьям с детьми в этот непростой период», — сказала Окунева.

По ее словам, у семей появится возможность использовать дополнительные средства на каждого ребенка.

«Убеждена, что для наших семей эта дополнительная, хорошая материальная поддержка будет очень кстати. В России мамы, у которых есть дети в возрасте до трех лет, как правило, находятся дома», — добавила депутат.

Эти женщины чаще всего не работают, поэтому для них такие выплаты будут очень важны.