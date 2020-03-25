Ковитиди назвала главное в обращении Путина в связи с пандемией коронавируса

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала самое главное в обращении президента России Владимира Путина в связи с пандемией COVID-19. По мнению Ковитиди, главное сейчас — это максимальная поддержка граждан, что и было продемонстрировано в обращении Путина.

«Основная направленность выступления президента — это консолидация общества, — отметила сенатор от Крыма в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы услышали очень четкое, понятное выступление человека, который в очередной раз принимает за себя всю полноту ответственности за страну. Его призыв к единству и солидарности — это суть нашего национального характера, идеи национального единства».

Никакие экономические достижения ничего не стоят, если нет этого национального единства, отметила сенатор.

«Комплекс мер, которые озвучил президент, показывает, что государство в трудную минуту подставляет своим гражданам плечо, помогает им. Уверена, это услышано всеми гражданами России. В обществе есть запрос на эту поддержку, и сегодня государство в лице нашего президента ее продемонстрировало. Для каждого человека, для каждой семьи очень важно ощущать себя защищенным. Гарантии защиты, дающие уверенность в завтрашнем дне, — это то, что мы услышали сегодня в заявлении президента. Очень востребованное, понятное, нужное, долгожданное заявление», — подчеркнула она.

Ранее Ольга Ковитиди передала в Совет Федерации конкретные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса.

«Даже в таких непростых экономических условиях на фоне развивающейся в мире пандемии бизнес в России развивается, — отметила она. — Наша задача — помочь представителям малого и среднего бизнеса, поскольку в этом секторе задействовано огромное количество наших сограждан, имеющих семьи и нуждающихся в поддержке государства».

Меры, предложенные на рассмотрение профильных комитетов Совета Федерации, могут стать дополнением решениям президента и правительства, считает Ковитиди.

«В дополнение предлагаем рассмотреть возможность освобождения от налогов на заработную плату субъектов малого среднего предпринимательства в наиболее пострадавших сферах: гостиничный бизнес, туризм, культурно-выставочная деятельность — до полной стабилизации ситуации. Просим также рассмотреть систему преференций и налоговых каникул для всех представителей малого и среднего бизнеса, установив отсрочку по взысканию налогов всем отраслям, пострадавшим от коронавируса», — отметила Ковитиди.

Сенатор также предложила при падении оборотов предприятий малого и среднего бизнеса более чем на 50% всем сотрудникам, отправленным в вынужденный отпуск без сохранения содержания, выплачивать фиксированное пособие за счет государственных фондов из расчета величины пособия по безработице для данного региона. Ковитиди также внесла предложение в период пандемии оплачивать больничные листы в стопроцентном объеме за счет средств фонда социального страхования.

По словам Ковитиди, все вопросы, касающиеся поддержки граждан в этих непростых условиях, взаимосвязаны и требуют комплексного решения.

«Необходимо не только увеличить производство медицинских масок, но и продумать порядок их утилизации», — отметила сенатор в ходе заседания Совфеда.

Сенатор пояснила, что неправильно утилизируемые медицинские маски могут быть небезопасными для окружающих, поэтому вопрос требует изучения и дополнительных разъяснений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала рассмотреть предложения сенатора от Крыма и учесть их при формировании дополнительных антикризисных мер по противодействию распространению коронавируса. Предложения Ольги Ковитиди переданы в профильные комитеты Совфеда.