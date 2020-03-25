Солист Мариинки рассказал о перспективе перевода театров на стриминг

Санкт-Петербург, 25 марта. Солист Мариинского театра Владимир Самсонов крайне скептично отнесся к идее стриминга спектаклей вместо выступления перед зрителем.

«Мне предложили сделать онлайн без зрителей. Замечательно, а кто заплатит? Кто заплатит за свет, звукорежиссера. Какой стриминг, о чем вы говорите! Если 2 рубля платят, и вы попадаете на концерт. Как вы представляете это в России в нынешних условиях?» — рассказал он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Актер музыкального театра Иван Ожогин в свою очередь отметил, что многие его коллеги, которые находятся не на зарплате в театре, пытаются перейти на онлайн-трансляции. Сам он тоже пытается освоить данный формат. 26 марта Ожогин намерен выступить на сервисе Twitch, который создан для стриминга игр. Артист устроит прямой диалог с аудиторией и примет от нее пожертвования на свои проекты. 11 апреля Ожогин планирует устроить онлайн-концерт

«Аренду нужно оплатить, звук, свет, музыкантов и онлайн трансляцию. Съемку профессиональную привлечь. По вложениям — это 300-400 тысяч рублей. Большой вопрос — окупится или нет», — рассуждает он.

Ранее Самсонов призвал российские власти создать специальную программу по поддержке сферы культуры, которой особенно тяжело приходится на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. По его словам, театры только на рекламе отменных концертов потеряли миллионы рублей.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США.