Миро высмеяла панические атаки Бородиной из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Российская телеведущая Ксения Бородина сама виновата в своих панических атаках, поскольку в разгар эпидемии решила посетить страну с нестабильной обстановкой. Такое мнение высказала блогер Лена Миро, раскритиковав и высмеяв поведение телезвезды.

По словам скандального светского хроникера, Бородина допустила крайне безответственный поступок, подвергнув риску заражения свое окружение.

«То есть, Бородиной не было страшно напиваться в очаге эпидемии, да и вообще лететь туда. Не боялась и рисковать людьми в «Шереметьево» по прилету. <…> Зато теперь у нее — паническая атака. Бедная девочка!» — написала Миро.

Она подчеркнула, что такие путешественники, как Бородина, заразили коронавирусом множество людей из-за наплевательского отношения к окружающим.

«Когда мы начнем думать не только о своих свинских интересах, но и об окружающих? Начнем ли когда вообще? Как считаете, может быть нынешняя эпидемия станет тем спусковым крючком, чтобы мы, хотя бы, перестали ходить с соплями в метро и на работу?» — спросила своих подписчиков блогер.

Ранее Ксения Бородина с мужем отправилась на курорт Куршевель для празднования дня рождения, несмотря на крайне неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию во Франции. По возвращению домой телеведущая пожаловалась подписчикам на панические атаки из-за режима изоляции, передавало Федеральное агентство новостей.