Парадные Петербурга обрабатывают дезинфекторами из-за коронавируса. ФАН-ТВ

Всего в Приморском районе планируют навести порядок более чем в ста жилых кварталах. В четырех ЖКС задействовано 469 дворников и более 50 единиц техники.

В связи с эпидемией коронавируса специалисты осуществляют протирку поручней, дверных ручек, почтовых ящиков и кнопок лифта с использованием дезинфицирующих средств. По словам генерального директора ЖКС №1 Приморского района Евгения Хорзова, поначалу были сложности с приобретением антисептиков из-за большого спроса, однако сейчас поставщика найти все же удалось.

«В дополнение к стандартному комплексу работ, который мы проводим в рамках уборки многоквартирных домов, мы провели инструктаж наших сотрудников, выдали антисептирующие составы, рассказали, как и что нужно обрабатывать, и на сегодняшний день ежесуточно происходит обработка входных дверей, непосредственно ручек, тамбурных, квартирных холлов, на каждом этаже, также вызывных панелей домофонов, лифтов и почтовых ящиков», — рассказал Евгений Хорзов, генеральным директор ЖКС №1 Приморского района.

«Вот у нас дезинфекционный препарат, которым мы ежедневно делаем дезинфекцию, все как положено. И обрабатываем, чтобы коронавирус к нам не дошел», — говорит Мухридин Мухидимов, работник коммунальной службы.

В рамках традиционной весенней уборки во дворах ведутся работы по сбору песка, который накопился за зиму, по обновлению краски на ограждениях. Также техника частично была переоборудована уже летнему сезону.