Главные новости 25 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 марта.

Российская актриса Инна Макарова скончалась в возрасте 93 лет в Москве. Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.

Известный блогер Лена Миро раскритиковала Александра Домогарова за его разрыв с МХАТом. Миро назвала истинную причину ухода Домогарова со скандалом из МХАТа.

Путин отменил вылет в Петербург и остался в Москве. Президент выступил с обращением к россиянам. Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса.

Врач рассказал, какие препараты могут помочь победить COVID-19. Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Столичную больницу имени Мухина проверят специалисты. Ранее в данном медучреждении скончался пациент с пневмонией. Московскую больницу им. Мухина проверят после смерти пациента.

Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса.

В Сингапуре ожидают, что лицензия на массовое использование теста будет получена в течение месяца. Ученые создали тест, выявляющий коронавирус за пять минут.

Граждане РФ, которые не подадут в списки МИД РФ, будут самостоятельно искать пути, как вернуться на родину. Возвращение в РФ после 26 марта станет личной ответственностью россиян.

В Челябинской области четыре человека оказались заражены новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили местные власти. Семья из Челябинской области заразилась коронавирусом.

Минобороны России обнародовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Шойгу создает «мощный авиационный кулак» с истребителями Су-57.