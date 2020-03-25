Главные новости 25 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 марта.
Российская актриса Инна Макарова скончалась в возрасте 93 лет в Москве. Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Известный блогер Лена Миро раскритиковала Александра Домогарова за его разрыв с МХАТом. Миро назвала истинную причину ухода Домогарова со скандалом из МХАТа.
Путин отменил вылет в Петербург и остался в Москве. Президент выступил с обращением к россиянам. Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса.
Врач рассказал, какие препараты могут помочь победить COVID-19. Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.
Столичную больницу имени Мухина проверят специалисты. Ранее в данном медучреждении скончался пациент с пневмонией. Московскую больницу им. Мухина проверят после смерти пациента.
Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса.
В Сингапуре ожидают, что лицензия на массовое использование теста будет получена в течение месяца. Ученые создали тест, выявляющий коронавирус за пять минут.
Граждане РФ, которые не подадут в списки МИД РФ, будут самостоятельно искать пути, как вернуться на родину. Возвращение в РФ после 26 марта станет личной ответственностью россиян.
В Челябинской области четыре человека оказались заражены новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили местные власти. Семья из Челябинской области заразилась коронавирусом.
Минобороны России обнародовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Шойгу создает «мощный авиационный кулак» с истребителями Су-57.