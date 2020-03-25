Репик назвал «самой жизненной мерой» предложение Путина ввести кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам тем россиянам, доход которых упал более чем на 30%, а также пролонгировать кредиты для бизнеса на фоне распространения коронавируса. Председатель «Деловой России» Алексей Репик — организация ранее направляла пакет предложений президенту по экономической ситуации — в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал решения Владимира Путина принципиально важными. Россия ответила на вызов пандемии COVID-19 отечественной экономике, дав отсрочку по ипотеке и кредитам для россиян и МСБ.

Что предложил президент

Владимир Путин во время обращения к россиянам отметил, что экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. Одной из зон риска являются кредиты граждан.

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — сказал Владимир Путин во время обращения.

Глава государства также попросил Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. Кроме того, президент предложил предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев компаниям малого и среднего бизнеса. Также Владимир Путин призвал ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Алексей Репик: «Движение задано вверх»

Председатель «Деловой России» Алексей Репик оценил меры, предложенные главой государства. Ранее он обращался к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос введения ипотечных каникул для всех физлиц до 30 сентября на фоне ситуации с распространением коронавируса. Алексей Репик рассказал, что в минувший понедельник «Деловая Россия» направила письмо с перечнем мер — всего их было указано 26, — которые, по мнению организации, будут необходимы экономике для прохождения турбулентного периода.

«Очень отрадно, что целый набор инициатив президент посчитал возможным поддержать: это и мораторий на подачу заявлений о банкротстве на шесть месяцев — ровно четвертый пункт нашей просьбы, отсрочка по выплатам всех налогов кроме НДС — в таком формате мы это просили и предлагали. Считаю, что это хорошее решение. И, конечно, все, что касается grace-периода по ипотеке — на самом деле это принципиально важно. Не менее важно — это еще и отсрочка по кредитам для бизнеса. На самом деле, наверное, сейчас это самая жизненная мера», — сказал Алексей Репик.

Он отметил, что в нынешних условиях бизнес не только замедляется — он рискует и вовсе остановиться в том числе в связи с ограничениями в рамках борьбы с распространением коронавируса. В таких условиях кредиты выплачивать крайне трудно.

Алексей Репик также назвал главный посыл обращения Владимира Путина. Россия ответила на вызов пандемии в сфере экономики.

«Мы считаем, что, наверное, самое важное, что сегодня было сказано президентом — Россия понимает опасности и угрозы, как и весь мир, и идет по пути такого смарт-управления: осторожного, умного управления ситуацией, но не пытается пока из пушки выстрелить сразу по воробьям и, не знаю, «железным занавесом» как бы изолировать каждый дом и обескровить свою экономику. Это на самом деле важно — на сегодняшний момент Россия понимает, как справляться с вызовом эпидемии», — сказал Алексей Репик.

Нерабочая неделя, которая была предложена президентом, важна, чтобы замедлить темп распространения вируса. По мнению Репика, это намного лучше, чем глобальный локдаун, который произошел в других странах, однако и этот шаг окажет влияние на бизнес.