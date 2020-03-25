Минобороны РФ подтвердило крушение L-39 на Кубани

Москва, 25 марта. Министерство обороны России подтвердило крушение военного учебно-тренировочного самолета L-39 на Кубани.

По информации военного ведомства, самолет упал в Краснодарском крае при выполнении тренировочного полета 25 марта около 16.00.

Самолетом управлял курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщили в МО. Подчеркивается, что полет выполнялся «без боекомплектов».

«По предварительной информации, летчик погиб», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

К месту крушения воздушного судна направлены специалисты поисково-спасительной службы.