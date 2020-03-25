Васильева пытается замять скандал с фейками о коронавирусе непроверенной информацией РБК

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, в отношении которой правоохранительные органы проводят проверку в связи с распространением слухов о коронавирусе, продолжает паразитировать на теме пандемии.

Поводом для проведения проверки полицией стал опубликованный Васильевой видеоролик, в котором она обращается к медикам, мобилизованным на борьбу с «якобы внебольничной пневмонией». Руководитель профсоюза пыталась посеять панику, сообщая, что власти скрывают информацию, прикрывая случаи заболевания коронавирусом «обычной пневмонией». Васильева призвала врачей не молчать о сложившейся в связи с пандемией ситуации, а также отказываться работать без средств полноценной защиты, намекая на недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) со стороны властей.

Фейк от «Альянса врачей» и лично Васильевой

Указанная Васильевой информация оказалась недостоверной, что и стало основанием для проведения проверки полицией. Желая вызвать ажиотаж и повысить свою популярность на громкой теме, «Альянс врачей» и лично Васильева не побеспокоились о последствиях своих действий. В условиях эпидемии и получения информации о развитии вируса в зарубежных странах у россиян возникают серьезные опасения, способные преобразоваться во всеобщую панику.

Размещенный на сервисе YouTube ролик Васильевой посмотрело более 300 тысяч человек. Согласно ч.9 ст. 13.15 КоАП распространение гражданами в информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшей угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка либо помех работе объектов жизнеобеспечения, наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Профсоюз использовал тему коронавируса для необоснованной критики власти, которая принимает все меры для предотвращения распространения вирусной инфекции. При этом призывая людей, обеспечивающих безопасность граждан, проявлять недовольство и даже отказываться от своей работы при невыполнении определенных условий. Васильева должна осознавать, что эксплуатирование населения в политических и личных интересах является паразитированием на проблеме, а не ее решением.

Паразитирование на теме коронавируса

Несмотря на проведение проверки полицией, Васильева продолжает выступать по теме фейковых новостей о коронавирусе. Ссылаясь на статью РБК «Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски», Васильева через группу «Альянса врачей» во «ВКонтакте» решила оправдаться, намекая, что высказанная ей информация подтвердилась в статье.

Предоставленные РБК сведения о распоряжении для медиков 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны самостоятельно создавать защитные маски нуждается в тщательной проверке. Ведь по официальной информации от Минобороны, ведомство не нуждалось в лекарственных аппаратах и СИЗ для борьбы с инфекцией. Но даже этот материал РБК не подтверждает слухи, распространяемые самой Васильевой.

Руководитель профсоюза, который должен поддерживать медков и повышать уровень медицинского обслуживания в стране, вновь раздувает шумиху вокруг темы коронавируса и инициированной в отношении нее проверки. Основная цель Васильевой состоит в сборе и использовании PR-дивидендов в корыстных целях. «Альянсу врачей» выгодны резонансные конфликты, а не решение серьезной проблемы. В условиях всемирной обеспокоенности развивающейся пандемией искажать факты и приводить население к панике — это паразитирование на эмоциях и здоровье граждан.