Отмененный из-за пандемии концерт «Музыка радости» будет сыгран онлайн

Санкт-Петербург, 25 марта. Общедоступный концерт «Музыка радости», отмененный из-за пандемии коронавируса, будет сыгран онлайн, заявил скрипач, художественный руководитель и главный дирижер «Классики», заслуженный артист РФ Александр Канторов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Концерт должен был состояться 29 марта.

«Культура – главное в нашей стране. Я считаю, что человек, проживший жизнь с высокой культурой в сердце, — один человек, а без нее — другой. Когда меня спросили, как я проведу свой день рождения 7 апреля? Я сказал, что хочу играть «Музыку радости, и этот концерт в «Тинкофф Арене» мы сыграем онлайн», — подчеркнул маэстро.

Кроме того, дирижер рассказал о планах оркестра во время карантина сыграть все симфонии Бетховена.

Напомним, проект «Музыка радости» посвящен писателю Даниилу Гранину, который был частым слушателем оркестра «Классика». Один раз литератор после концерта заметил, что, по его мнению, люди испытывают дефицит радости, ее не хватает в нашей жизни, но «этот вечер была одна сплошная радость». Именно эти его слова музыканты стремятся воплощать в жизнь.