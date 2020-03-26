Пасеку российской оппозиции поразил нравственный коронавирус

Верные соратники Навального не отстают от своего «кардинала» и тоже давно пополнили армию «жирных котов».



Скажем, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков с 2006 по 2012 годы был директором по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-Групп», и членом наблюдательного совета X5 Retail Group N.V.



В 2003 Ашурков являлся президентом «Национальной контейнерной компании», которая в 2006 году перешла под управление жены бизнесмена Алены. Финансовые показатели НКК не разглашались, но в 2010 году семейный бизнес Ашурковых оценивался примерно в 1,9 млрд (!) долларов.



Владимир Ашурков был одним из первых, кто дал Навальному деньги на запуск проекта ФБК и активно помогал тогда еще неопытному блогеру-расследователю готовить обращения к аудиторам и запросы в иностранные органы. Также миллионер находил полезные связи для своего протеже среди зарубежных спонсоров.

