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Пчелы против меда
Пасеку российской оппозиции поразил нравственный коронавирус
26 МАРТА 2020
Лидеры оппозиции рисуют себя моральными и нравственными маяками для своих сторонников, умело создавая вокруг себя целый культ. Слепая любовь поклонников к своим кумирам и вера в их бескорыстность и непогрешимость — вот что действительно объединяет паству интернет-проповедников от оппозиции с многочисленными религиозными сектами.

Но насколько чисты помыслами эти одиозные «властители дум»? Кому или чему они поклоняются сами? Федеральное агентство новостей разобралось в этом вопросе.

«Святое семейство» Навальных

Биткоины, Италия и снова биткоины
В дружной семье блогера Алексея Навального — большая драма. Из-за свирепствующей в мире пандемии коронавируса больше нельзя ездить в любимую оппозиционером Италию — разменивать биткоины и вообще.

Кто-то может наивно думать, что блогер с семейством мотался туда, чтобы прикоснуться к вечным ценностям — творениям Микеланджело, Рафаэля, Тициана или других гениев эпохи Возрождения. И чтобы по возвращении в Москву поделиться с многочисленной армией адептов своими впечатлениями о шедеврах духа.

Но что же подписчики Навального регулярно видят в личных соцсетях своего пастыря? Глумливые «туристические» фото из Пизы со знаменитой «падающей башней», изможденные трудами праведными лица на фоне развалин в Grotte di Catullo в провинции Ломбардия и прочие откровенные свидетельства «дольче вита».
Пожалуй, самое любимое место семейки Навальных — это роскошная вилла Villa Syrene в курортном городке Сорренто. Несколько дней проживания в этом элитном замке стоят более 30 тысяч евро.

Вообще, одиозный блогер просто обожает красивый отдых. Прямо как примерный семьянин, оппозиционер ездит по всему миру только в компании жены и детей. Лишь за 2019 год «главный антикоррупционер» ухитрился отдохнуть шесть раз — Таиланд, Франция, Италия, Венгрия, снова Италия…

Свои турпоездки в Азию и Европу Навальный разбавляет «командировками» в США, где пристраивает дочку в Стэнфорд, или в Польшу, на «форум Бориса Немцова». Но и даже в «деловые поездки» он непременно едет в сопровождении семьи.
По самым скромным подсчетам, на свой семейный отдых Навальный только в прошлом году потратил более 22 млн «заработанных честным трудом» рублей. Всего же за 2017–2019 годы Навальный оставил за границей около 47 млн рублей, а по другим данным, эта сумма может превышать 50 млн рублей.

Откуда такие деньги, блогер не рассказывает, но при этом регулярно выпрашивает у своих поклонников донаты по любому поводу и без повода.

Впрочем, этот секрет Полишинеля приоткрыл личный биткоин-кошелек Навального. Выяснилось, что «честный борец с жуликами и ворами» сам давно является долларовым миллионером. Так, за публикацию своих клеветнических «расследований» с 2016 года он получил более 4,6 млн (!) долларов.
Выяснилась и еще одна интересная деталь — основные платежи на счета «безработного» Навального происходят перед публикацией «расследований» и прочих вбросов, а все его заявления о том, что миллионные донаты приходят от «простых россиян», не соответствует действительности.

Все эти миллионы спонсорских долларов позволяют спокойно снимать жилье в элитном жилом комплексе, оплачивать обучение дочки в США и продолжать возить жену в романтические поездки в Париж и в 2020 году.

Эти вояжи основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) являются совершенным лицемерием на фоне серьезных штрафов за незаконные митинги, которые из раза в раз получают его «хомячки», и проблем со штабами Навального в регионах, которые постоянно жалуются на катастрофическую нехватку средств на выплату зарплат.

Улей ФБК: пчелы против меда

Это «вж-ж-ж» неспроста — значит где-то рядом деньги
Верные соратники Навального не отстают от своего «кардинала» и тоже давно пополнили армию «жирных котов».

Скажем, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков с 2006 по 2012 годы был директором по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-Групп», и членом наблюдательного совета X5 Retail Group N.V.

В 2003 Ашурков являлся президентом «Национальной контейнерной компании», которая в 2006 году перешла под управление жены бизнесмена Алены. Финансовые показатели НКК не разглашались, но в 2010 году семейный бизнес Ашурковых оценивался примерно в 1,9 млрд (!) долларов.

Владимир Ашурков был одним из первых, кто дал Навальному деньги на запуск проекта ФБК и активно помогал тогда еще неопытному блогеру-расследователю готовить обращения к аудиторам и запросы в иностранные органы. Также миллионер находил полезные связи для своего протеже среди зарубежных спонсоров.
Один из таких щедрых источников столь нужных на «борьбу» долларов — это проживающая в США семья мультимиллионеров Зиминых, напрямую финансирующая ФБК.

В апреле 2014 года Ашурков вместе с неофициальной женой Александриной Маркво бегут в Великобританию, где скрываются от федерального розыска по делу о мошенничестве. Открытое в России уголовное дело не мешает ему вести роскошную жизнь «миллионера в изгнании» и обеспечивать щедрое финансирование ФБК.

Туфельки от примерного мужа

Заботливый семьянин Волков не забывает ни одну из жен
По тому же пути пошел и другой соратник Навального — Леонид Волков. Он сбежал за границу в конце 2019 года, испугавшись ответственности перед законом за организованные в крупнейших российских городах массовые беспорядки.

Как и полагается настоящему «противнику режима», выпускник спецкурса при Йельском университете Волков очень любит маленькие европейские города. И это неудивительно — с 2013 года Волков работал на венчурный фонд Next Stop Ventures и проживал в Люксембурге, где в живописной долине приобрел скромный особнячок.

Несмотря на нелепые оправдания, что он-де оставил после развода недвижимость жене и детям от первого брака, выписка из земельного реестра Люксембурга показала, что дом в равных долях до сих пор принадлежит Волкову и его первой супруге Наталье Грединой.
Вообще, как заботливый семьянин, он не забывает ни одну из своих жен. Из поступивших на счета Волкова в «Альфа-банке» около 106 млн рублей пожертвований от сторонников ФБК минимум 41 млн «народных средств» ушли в неизвестном направлении. Попавшие в СМИ банковские выписки со счета оппозиционера помогли разгадать и эту загадку.

Оказалось, что получавший официальную зарплату в 15 тысяч рублей «заместитель главного борца с коррупцией» регулярно оплачивал Грединой коммунальные услуги в элитном ЖК «Орлов», а также спускает по несколько сотен тысяч рублей на ее домашние нужды. Своей второй жене — Анне Бирюковой — Волков с завидным постоянством переводил суммы в 12 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч рублей с циничными пометками: «на добрые дела», «оплата туфелек на вторую пару лапок» и т. п.

Но и это все мелочь. Основные финансовые проводки на «избирательную кампанию» Навального шли через возглавляемый Волковым фонд «Пятое время года», ликвидированный судом в январе 2018 года. Ключевым и грубейшим нарушением закона стало расходование фондом денег на неуставную деятельность, что прямо запрещено пунктом 1 статьи 24 ФЗ «О НКО».
Несмотря на слова Волкова о «тысячах мелких жертвователей», основными спонсорами кампании, кроме него самого, являются другие сотрудники Навального, которые отдали на «шатание режима» около 40 миллионов рублей, не имея при этом подтвержденного источника таких больших доходов.

В конце апреля 2018 года Волков вывешивает на своем сайте некий самодельный «отчет» с суммой трат на «избирательную кампанию Навального» в размере почти в 368 млн рублей. Суммарные траты на ту бесплодную деятельность и вовсе превысили 467 млн рублей. Если даже поверить красивым картинкам, дебет не сошелся с кредитом минимум на 100 млн рублей.

Как и во всех остальных случаях, проверить, куда же на самом деле ушли колоссальные средства, практически нереально. А как же «Не врать и не воровать», Леня?

Кладбищенский гламур

Кто там с косами стоит?
Другая верная соратница Навального и Волкова, «юрист ФБК» Любовь Соболь, изо всех сил старается не отставать от своих старших товарищей. Представьте, она тоже обожает красивую жизнь, проводя свой заработанный тяжким трудом отдых на зарубежных курортах. Особенно «гламурной оппозиционерке» полюбились побережья той же Италии и Кипра.

После фееричного провала на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года из-за подделки подписей юрист ФБК укатила отмечать свой день рождения на Кипр, бросив своих сторонников сидеть под следствием без так нужной им в тот момент юридической поддержки.
Этот день рождения у меня был один из лучших»,
— похвасталась Соболь, выложив видео из мчащегося по живописному кипрскому побережью красного кабриолета.
Заскочив ненадолго в Москву и призвав сторонников активнее жертвовать — якобы на оплату более чем миллионного штрафа за проведение несогласованных митингов, — уже в октябре несостоявшаяся депутат летит вместе с мужем и дочкой… на отдых в Италию. На этот раз оппозиционерка предпочла поправлять нервы во Флоренции.

Откуда у «самого честного юриста страны» средства на оплату ежемесячного отдыха на европейских курортах, Соболь предпочитает не рассказывать. Нам придется сделать это за нее.

Как ранее узнал ФАН, при более чем скромной зарплате юриста ФБК в 60 тысяч рублей семья Соболь владеет квартирами и земельными участками общей стоимостью более 50 млн рублей. Также выяснилось, что супруг Соболь Сергей Мохов получил 5 млн рублей от представителей похоронного бизнеса для организации предвыборной кампании собственной жены.

В случае избрания в новый состав московского парламента Соболь должна была продвигать бизнес-интересы Юрия Манилова — в том числе оказывать давление на основного конкурента ГБУ «Ритуал», а также обеспечивать доступ к ряду столичных кладбищ.
Соболь попыталась неумело оправдаться, уверяя в том, что деньги она якобы получила в виде донатов от сторонников, «тысяч людей». Но слова юриста ФБК расходятся с делом — эпатажная женщина попала в число экс-кандидатов в Мосгордуму, которые так и не отчитались о расходах на предвыборную кампанию.

Помимо обширных связей с «похоронной мафией», муж Соболь лично знаком с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и регулярно ездит на встречи с ним в Лондон для обсуждения «зарплат» для себя и супруги.

Кстати, о беглеце.

Авторитет в тюремной робе

«Девяностые» давно кончились, гражданин Ходорковский!
Некогда всемогущий экс-владелец «НК ЮКОС» Михаил Ходорковский числится непогрешимым авторитетом среди либералов. Сегодня это чуть ли не «икона оппозиции», на которую просто обязан молиться любой уважающий себя «борец с тиранией».

А вот с точки зрения российского закона, Ходорковский — заказчик многочисленных убийств и вор природных богатств России в особо крупном размере. Принадлежащая олигарху нефтяная корпорация ЮКОС была только «белой верхушкой» грязного айсберга из доброй сотни российских «компаний-однодневок», которые проводили для него множество сомнительных операций с добытой нефтью.

Одним из наиболее широко использовавшихся способов «налоговой оптимизации» в ЮКОСе стала перепродажа по заниженной цене добываемой из скважин нефти под видом «скважинной жидкости», что позволяло просто-напросто воровать добываемое черное золото под видом бесполезных и даже затратных отходов, которые уходили за баланс ЮКОСа.
Выводы следствия по делу ЮКОСа можно почерпнуть из итогового решения российского суда от 1 августа 2006 года. В нем детищу олигарха были предъявлены совокупные кредитные требования в размере 29,5 млрд долларов США. При этом общая сумма претензий к ЮКОСу была даже выше — около 37,5 млрд долларов.

В июле 2019 года в Генеральной прокуратуре РФ заявили о новом уголовном деле, которое связано с хищением в 1995–2003 годах акций ОАО «НК «ЮКОС» и денежных средств на общую сумму более 6 млрд долларов.

Ходорковский тщетно пытался вставать в позу жертвы, которую незаконно преследует «кровожадный российский режим» за его исключительно демократические и свободолюбивые убеждения. Со своим подельником Платоном Лебедевым олигарх даже подавал на Россию в Европейский суд по правам человека, добиваясь признания себя «узником совести».
Удивительно, но несмотря на давление со стороны ЕС и США, судьи ЕСПЧ трижды (!) неизменно отказывались признавать дело ЮКОСа политическим. Тем самым они подтвердили выводы российского суда о том, что экс-совладелец компании целенаправленно и систематически занимался наглым воровством российской нефти и акций.

Сбежав в 2014 году от очередного открытого уголовного дела в Лондон, Ходорковский начал при помощи британских спецслужб мощно «накачивать» оппозиционные и деструктивные движения внутри страны. И разумеется, сам тоже не бедствует: на хлеб с икоркой беглому олигарху хватает вполне. Как видно, и этот претендент на очередную «совесть нации» оказался насквозь поражен неизлечимой гнилью жадности и корысти.

То же самое можно смело утверждать и в отношении давнего подельника Ходорковского, скрывающегося в Израиле бывшего вице-президента и члена совета директоров ЮКОСа Леонида Невзлина, заочно осужденного в России за организацию заказных убийств.

Мусорные олигархи

От «токсичного» семейства несет за версту
Ну хорошо, с Навальным и его ФБК все давно понятно: пилить биткоины — занятие не из простых. Со сбежавшими олигархами тоже все ясно — искать среди них высокоморальных людей бесполезно.

Но быть может, есть еще в оппозиционной России герои? Например, из вчерашний бойцов невидимого фронта? Увы. Куда ни плюнь — непременно попадешь в очередного жирного кота, заигравшегося в обличителя власти.

Скажем, «потомственный оппозиционер» и фигурант многочисленных скандалов Дмитрий Гудков является одним из активных участников криминальных схем в сфере коммунального хозяйства и имеет тесные связи с «мусорной мафией» Подмосковья.
Совместно с родителями, Геннадием и Марией Гудковыми, оппозиционер делает деньги на «покровительстве» подмосковным строительным компаниям. Криминальное влияние клана Гудковых распространяется на многие полигоны захоронения ТБО, находящиеся на территории Московской области.

Бизнес на отходах приносит семейству Гудковых колоссальную прибыль. Так, только один из подконтрольных им мусорных полигонов, «Воловичи», приносил ежемесячный доход порядка 120 млн рублей.

Еще одна сфера интересов отца, да и сына Гудковых — коллекторский бизнес. Натуральные уголовники и отморозки, контролируемые семьей оппозиционеров, занимаются запугиванием и выбиванием долгов по капитальному ремонту из жителей Подмосковья.

«Красная шапочка» из Лондона

Сон разума на берегах Темзы
Эх, похоже, нет пророка в своем отечестве! Так что в поисках честного оппозиционера нам придется вновь обратить взор за границу. Есть же, к примеру, экс-владелец торговой сети по продаже мобильных телефонов Евгений Чичваркин, который спит в своей лондонской квартире и видит себя лидером «свободной России». Ну да, фриковатый, зато какие у него сны!

По улицам российских городов вальяжно расхаживают джентльмены в разноцветных цилиндрах и платьях с перьями, жеманно потягивая красное вино из хрустальных бокалов… Внезапно сладкий сон прерывается истеричным воплем «Евросеть — цены просто …!»

Евгений просыпается и понимает, что это была лишь бредовая игра его воображения, вызванная тухловатым душком с Темзы.

После продажи загнанной в долги «Евросети» Чичваркин, следуя старой традиции настоящих русских либералов, уехал в Лондон. 600 млн долларов, полученных за убыточный актив, обещали безбедную жизнь. Однако все повернулось иначе.
Чичваркин по старой привычке пытался заняться в Великобритании бизнесом, открывая то винный бутик, то ресторан, — но снова и снова вместо доходов в бухгалтерском отчете отражались миллионные убытки. Удивляться нечему: доморощенный бизнесмен спускает все свободные деньги на своего друга Навального, ежедневно переводя блогеру по 100 и более тысяч рублей.

Поняв, что окончательно промотал все свое состояние, Чичваркин от отчаяния учреждает прямо в Лондоне собственный «Фонд по поддержанию борьбы с коррупцией и либертарианских инициатив». Он искренне рассчитывает, что сможет прокачивать через свои счета миллионы фунтов от других спонсоров «цветной революции» в России.

Но и из этой гениальной по своей простоте идеи абсолютно ничего не вышло. Спустя всего три месяца холостой работы новорожденного фонда Чичваркину не осталось ничего другого, как просто его ликвидировать. Работать с Чичваркиным отказался даже крестный отец дочери эксцентричного ресторатора Ходорковский, не говоря уже о теневых покровителях российской оппозиции.

Впрочем, несколько миллионов у Евгения еще должны были остаться. Ни ресторатора, ни буревестника революции из него не вышло — придется переквалифицироваться в жиреющего мизантропа.

Темные мысли «светлоликой» оппозиции

Они мечтают... Они не дождутся
Осевшие в Лондоне и прочих европейских столицах «борцы с кровавым режимом» терпеливо ждут своего часа, чтобы вновь выйти на авансцену. Нажив воровством и криминальными спекуляциями миллионы фунтов стерлингов, евро и долларов, они громче всех кричат о честности, справедливости и заботе о простом народе.

Но где же такие бессребреники и моральные авторитеты для «светлоликих», какими в свое время являлись для диссидентов академик Андрей Сахаров или та же Валерия Новодворская? Нет их — ни в России, ни за рубежом. Все честные люди давно сбежали из воровской «малины», которая по недоразумению зовется «либеральной оппозицией».

Вместо действительно искренних борцов за идею, готовых спорить, убеждать, аргументированно отстаивать свое мнение по самым острым вопросам в стране, мы видим лишь алчущих беспредельной власти хапуг. Они мечтают о том времени, когда им было можно все и за это им ничего не было. Они не дождутся.
Михаил Большаков

Иллюстрации ФАН, facebook.com, instagram.com, twitter.com
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