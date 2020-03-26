Пасеку российской оппозиции поразил нравственный коронавирус

Чичваркин по старой привычке пытался заняться в Великобритании бизнесом, открывая то винный бутик, то ресторан, — но снова и снова вместо доходов в бухгалтерском отчете отражались миллионные убытки. Удивляться нечему: доморощенный бизнесмен спускает все свободные деньги на своего друга Навального, ежедневно переводя блогеру по 100 и более тысяч рублей.
Поняв, что окончательно промотал все свое состояние, Чичваркин от отчаяния учреждает
прямо в Лондоне собственный «Фонд по поддержанию борьбы с коррупцией и либертарианских инициатив». Он искренне рассчитывает, что сможет прокачивать через свои счета миллионы фунтов от других спонсоров «цветной революции» в России.
Но и из этой гениальной по своей простоте идеи абсолютно ничего не вышло. Спустя всего три месяца холостой работы новорожденного фонда Чичваркину не осталось ничего другого, как просто его ликвидировать
. Работать с Чичваркиным отказался даже крестный отец дочери эксцентричного ресторатора Ходорковский, не говоря уже о теневых покровителях российской оппозиции.
Впрочем, несколько миллионов у Евгения еще должны были остаться. Ни ресторатора, ни буревестника революции из него не вышло — придется переквалифицироваться в жиреющего мизантропа.