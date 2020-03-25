В Сети заговорили о беременности Собчак после нового выпуска «Док-Ток»

Москва, 25 марта. Наблюдательные телезрители заподозрили, что российская телеведущая Ксения Собчак готовится стать матерью во второй раз. Слухи о ее беременности появились после того, как в эфир вышел очередной выпуск программы «Док-Ток».

В начале прошлого года Собчак развелась со своим супругом Максимом Виторганом. В статусе одиночки телеведущая провела всего несколько месяцев. Ее вторым мужем стал режиссер Константин Богомолов. Осенью в СМИ появились слухи, что Собчак ждет второго ребенка.

Светская львица никак не комментировала подобные сообщения, а потом всем и так стало ясно, что они не имеют ничего общего с действительностью. На какое-то время общественность перестала следить за изменениями фигуры звезды, но недавно все изменилось.

В новом выпуске программы «Док-Ток», ведущая посетила несколько инфекционных больниц в Подмосковье. Собчак курсировала по палатам, а также общалась с пациентами и врачами. При этом она была одета в полосатое пальто прямого кроя, которое явно подчеркивало изменения в ее фигуре. Когда Собчак опускала руки, зрители заметили округлившийся живот.

Этот факт породил огромное количество версий и предположений, большинство из которых сводится к тому, что Собчак беременна от Богомолова. В Сети началось бурное обсуждение, но сама звезда предпочитает хранить молчание.

Напомним, что у Ксении есть сын, который родился в браке с Максимом Виторганом.