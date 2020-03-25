Вспышка коронавируса произошла в украинской Нацгвардии

Киев, 25 марта. Трех украинских нацгвардейцев отправили на карантин в госпиталь города Константиновка. Об этом пишут украинские Telegram-каналы.

Все они контактировали с заразившимся коронавирусом бойцом 50-го полка Нацгвардии Украины и несли службу в Покровке. По информации волонтеров из «Центра поддержки аэроразведки», всех заразившихся военнослужащих свозят в полевой госпиталь EMEDS в Константиновке.

При этом волонтеры обвинили украинское командование в том, что оно пытается сокрыть факты заражения. Всех поступивших в госпиталь силовиков регистрируют как получивших боевые ранения. На данный момент на лечении находятся пятеро военнослужащих — двое солдат, двое старших сержантов и один младший сержант.

Напомним, что в среду украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране (ранее он действовал в отдельных областях) и продлило карантин с 3 по 24 апреля. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль не исключил, что после 24 апреля карантин может быть продлен снова. Отметим, что карантинный режим предполагает остановку всех образовательных учреждений и отмену массовых мероприятий. Кроме того, украинские власти остановили работу метро и ограничили число пассажиров в наземном транспорте до 10 человек.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.