Рим, 25 марта. Природно-климатические условия не оказывают влияние на распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Il Giornale со ссылкой на итальянских врачей.

Итальянские ученые опровергли популярный миф о влиянии климатических условий на распространение коронавируса. Так, по словам вирусолога Роберто Буриони, повышение температуры воздуха летом не повлияет на дальнейшее распространение коронавируса. По его словам, единственными эффективными мерами в борьбе с коронавирусной инфекцией являются карантинные меры.

Специалисты Миланского университета Бикокка придерживаются аналогичной точки зрения, отмечая, что их исследования не подтвердили взаимосвязь между числом инфицированных и климатическими условиями.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником массовой пневмонии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 423 тысячи человек. Заболевание унесло жизни 19 тысяч человек.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.