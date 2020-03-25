Актер Ожогин предлагает снизить кредитную нагрузку на граждан и бизнес в условиях эпидемии



Санкт-Петербург, 25 марта. В условиях эпидемии коронавируса необходимо снизить кредитную нагрузку на граждан и бизнес. Такую точку зрения на пресс-конференции в Медиацентре «Патриот» высказал актер и певец Иван Ожогин.

Артист считает, что особо в поддержке государства нуждаются закредитованные граждане.

«Грамотный шаг — сделать послабление в плане кредитования, так как огромное количество людей пользуются кредитами», — уверен артист.

Руководитель Санкт-Петербургского Дома танца «Каннон Данс» Вадим Каспаров отметил, что государство не сможет помочь всем сторонам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Отвечая на вопрос журналистов о действиях государства в условиях продолжающегося распространения коронавируса, он подчеркнул, что пока рано оценивать последствия эпидемии.