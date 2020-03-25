Фитнес-тренер предлагал за деньги заразить коронавирусом людей в Кузбассе

Кемерово, 25 марта. 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка предлагал различным учреждениям заразить коронавирусом их конкурентов за вознаграждение. Предприимчивый горожанин разместил соответствующее объявление в Сети. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По имеющимся данным, в тексте объявление говорилось о том, что мужчина недавно вернулся из Китая. Он готов посетить любую организацию или офис и покашлять там.

«После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», — говорилось в объявление.

За свои услуги мужчина просил 50 тысяч рублей. Сообщение было анонимным, но полицейские быстро установили личность автора. Когда правоохранители навестили незадачливого бизнесмена, мужчина стал оправдываться и назвал все шуткой. По его словам, он ничем не болеет и в Китае никогда не был, передает «Газета Кемерова».

Следственный комитет РФ назначил проверку по факту случившегося. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.