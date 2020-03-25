Солист Мариинки рассказал о финансовых потерях театров от коронавируса

Санкт-Петербург, 25 марта. Солист Мариинского театра Владимир Самсонов заявил, что вся сфера культуры понесла огромные убытки из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, только на одной рекламе несостоявшихся концертов театры теряют миллионы. Один рекламный постер, вывешенный на две недели, стоит как несколько средних зарплат, а реклама в метро, интернете или растяжка на улице — по 2-3 млн рублей. Эти средства театрам никто не вернет.

В связи с этим Самсонов призвал российские власти оказать финансовую помощь, чтобы спасти сферу культуры от банкротства.

«В данной ситуации государство должно абсолютно четко дать понять, что оно поможет культуре. Не выборочно, а всем — на законном уровне. Нужна четкая программа по поддержке культуры», — отметил актер, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

Из-за эпидемии многие массовые мероприятия по всему миру были отменены. В частности, организаторам пришлось отложить проведение Олимпиады, чемпионата Европы по футболу и музыкального конкурса Евровидение.