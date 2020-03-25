Шерин оценил предложение Путина о переносе голосования по конституции

Первый зампред комитета Госдумы Александр Шерин назвал очень правильным и своевременным предложение президента России Владимира Путина перенести голосование по поправкам в конституцию на фоне пандемии COVID-19.

В своем обращении к россиянам Владимир Путин предложил ряд важнейших мер по преодолению негативных последствий пандемии, вызванной новым коронавирусом.

«Перенос голосования по конституции — шаг абсолютно логичный, поскольку из-за эпидемии отсутствует возможность как следует обсудить конституционные поправки на дискуссионных площадках, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сегодня государство все свои силы бросает на поддержку граждан, делается все, чтобы остановить эпидемию коронавируса, активно ведется разъяснительная работа. Все структуры задействованы, чтобы предотвратить расползание этой заразы по России. Так что сейчас конституционную реформу проводить явно не время».

Парламентарий высоко оценил экономические меры, предложенные президентом для поддержки граждан, семей с детьми, а также малого и среднего бизнеса. Однако объявленная неделя выходных не пройдет бесследно для тех, кто работает на негосударственных предприятиях, признал Шерин.

«Вполне логично, что на фоне этих потрясений вопрос о конституционной реформе отнесен на более позднее время. Людей сейчас больше интересует проблемы бизнеса, заработная плата, налоги. То, что следующая неделя будет выходной, — это, конечно, очень серьезный удар по малому и среднему бизнесу. Бюджетникам, которые получают фиксированную зарплату, это не так тяжело, как малому бизнесу, где каждый день нужно добывать кусок хлеба. Поэтому сейчас все внимание нужно уделить этим вопросам», — подчеркнул Александр Шерин.

В своем обращении Владимир Путин заявил, что в связи с неблагоприятным развитием ситуации с коронавирусом голосование по конституции переносится, новая дата будет объявлена позже. Следующая неделя объявлена нерабочей. Президент подчеркнул, что приоритет сейчас — жизнь и здоровье граждан. Путин потребовал максимально серьезно отнестись к рекомендациям врачей и к распоряжениям органов власти.

«Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал людей в эти дни оставаться дома, не надеясь на русский «авось». Глава государства также озвучил меры по экономической поддержке граждан, в том числе семей с детьми. В рамках этих мер на полгода автоматически продлены все социальные пособия и льготы, увеличено пособие по безработице, предусмотрены кредитные каникулы для тех, кто потерял доход, малому и среднему бизнесу предоставят отсрочки по кредитам. Доходы, выводящиеся за рубеж, будут обложены дополнительным налогом.

«Все эти меры сработают, если все мы проявим сплоченность, если государство и общество будут действовать сообща. Давайте помнить об ответственности за своих близких», — резюмировал президент.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 400 тысяч человек, растет число заболевших и в России.