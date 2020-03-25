Амбиции Эрдогана в Ливии обходятся Турции десятками погибших солдат

Турецкие солдаты продолжают десятками погибать на ливийской территории, оказывая военную помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Тем не менее Реджеп Тайип Эрдоган пытается скрывать столь крупные потери, опасаясь внутриполитических последствий интервенции в Ливию. Огласка реальных потерь может и вовсе стать поводом к очередному военному перевороту в Турции, заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Несмотря на то, что турецкие власти всячески опровергают непосредственное участие своих военнослужащих в боевых действиях в Ливии, указывая на то, что они якобы там находятся исключительно в роли военных инструкторов и занимаются обучением, регулярные потери в их рядах свидетельствуют об обратном. Солдаты ВС Турции, направленные в североафриканскую страну, регулярно участвуют вместе с боевиками незаконных вооруженных формирований ПНС в организации нападений на Ливийскую национальную армию (ЛНА), вследствие чего гибнут от ответного огня сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

«Турция продолжает вмешательство во внутренние дела Ливии. Мы знаем, что сначала там было около тысячи турецких военных, потом уже ливийская армия сообщила, что их уже более двух тысяч. Более того, Анкара постоянно накачивает оружием вот этих боевиков так называемого Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сарраджем», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН Виктор Баранец.

Кроме того, непосредственное участие турок в нападениях боевиков ПНС на позиции ЛНА подтверждается тем, что данные о погибших турецких военных поступают из разных районов оккупированной марионеточным режимом территории Ливии. Это говорит о том, что «военные инструкторы» Эрдогана не только занимаются подготовкой и руководят провокациями, но и лично в них задействованы. Так, только на территории военного аэродрома «Митига», расположенного вблизи Триполи, с начала текущего года погибло несколько десятков интервентов из Турции, которые превратили бывшую гражданскую воздушную гавань в собственную полноценную военную базу в ливийской столице.

Именно в «Митиге» расположен центр управления ударными и разведывательными турецкими беспилотниками. Смертоносные машины регулярно осуществляют взлеты и посадки с этого аэродрома, причем здесь же по-прежнему осуществляются гражданские рейсы. Также турецкие военные разместили в аэропорту артиллерийские орудия, которые ведут обстрел по позициям ливийской армии. В результате ответных точечных ударов ЛНА на провокации ПНС и Турции в период с начала февраля по конец марта 2020 года в «Митиге» были убиты более 16 солдат Эрдогана, среди них офицер Дыя ад-Дин Мухаммад Аду и двое инженеров из пункта управления БПЛА.

В «Митигу» также привозят тела турецких военных, которые были уничтожены во время нападений на опорные пункты ЛНА на окраинах Триполи и в близлежащих населенных пунктах, находящихся в оккупации ПНС Ливии. 22 марта один из жителей ливийской столицы сообщал о том, что более 50 тел сирийских наемников и турецких солдат, погибших за последние несколько дней в ходе боестолкновений в районе Айн Зара, были привезены на военный аэродром.

الله أكبر ولله الحمد

خاص

أكثر من 50 جثة داخل قاعدة #امعيتيقة للمرتزقة السوريين والجنود الأتراك الذين قتلوا في اشتباكات محور #عين_زارة خلال اليومين الماضيين .

ذلك فضل الله #طرابلس #ليبيا — W J (@WJlibya) March 22, 2020

Также десятки турецких военных были убиты и ранены с начала года неподалеку от Мисураты, в разных районах Триполи, в районе Вади Ар-Рабиа южнее ливийской столицы. В результате точечного ответного огня на провокацию ПНС в морском порту Триполи был ликвидирован командующий турецкими силами в Ливии генерал-майор Халил Сойсал и еще два офицера — полковники ВС Турции: Окан Алтынай и Синан Каферле.

#Libya- 2 Turkish officers that were purportedly killed in the #LNA shelling of #Tripoli Port on February 18, both referred to as "Colonels" (possibly mistakenly so, at least for one of them):

- Ocan Altinay

- Sinan Caferlerhttps://t.co/S5rzLlRZwz pic.twitter.com/ADCR1oN8vl — Oded Berkowitz (@Oded121351) February 23, 2020

По словам военного обозревателя газеты «Комсомольская правда», турецкое военное вмешательство в Ливию является следствием имперских амбиций Реджепа Тайипа Эрдогана, который сильно рискует, втягиваясь во внутриливийский кризис и конфликт в Сирийской Арабской Республике, так как это может привести в итоге к серьезным последствиям не только для него самого, но и для всей Турции.

«Турция постепенно все больше и больше оказывает влияние на ливийский кризис, а с какой целью это делается, зачем это нужно Анкаре, зачем это нужно Эрдогану? У турецкого лидера достаточно и собственных внутриполитических и экономических забот. Более того, он по уши залез в сирийский гражданский конфликт, а теперь он погрузился еще и в ливийскую проблематику. Тут нужно обладать некой турецкой логикой, а не человеческой, чтобы понять, чего же добивается Турция. Многие аналитики — как российские, так и иностранные — пришли к выводу, что вот такими шагами Эрдоган хочет стать «султаном» Ближнего Востока и Северной Африки. Но это самоубийственная политика, поскольку ему приходится «драться» сразу на нескольких фронтах за свое политическое и физическое выживание. В Турции и внутренняя оппозиция достаточно агрессивно относится к «политическим изыскам» Эрдогана и не принимает не только его внутреннюю политику, но и внешнюю в отношении Сирии и Ливии. Мы сегодня наблюдаем, как Эрдоган суется повсюду со своим «бикфордовым шнуром» и «поджигает» его то в Сирии, то в Ливии и даже на собственной территории. Это может довольно плохо закончиться», — предупредил Баранец.

Стоит отметить, что большую часть потерь в рядах военнослужащих турецкой армии в Ливии Анкара тщательно скрывает не только от международного сообщества, но и от собственных граждан. В начале марта корреспондент OdaTV Хюлья Кылынч опубликовала статью о тайных похоронах в Манисе (Турция) без какой-либо церемонии члена Национальной разведывательной организации (MIT), погибшего в Ливии. В конце того же месяца официальный аккаунт ЛНА в соцсети Twitter опубликовал обращение касательно четырех погибших солдат ВС Турции и одного сирийского наемника ПНС, которых турецкие власти отказываются хоронить. Командование ливийской армии призвало Красный Полумесяц или Красный Крест заняться решением этого вопроса.

Полковник в отставке считает, что обнародование информации о всех погибших турках на ливийской территории может вызвать бурю негодования общественности в Турции и стать искрой для следующего военного переворота. Он объяснил, что именно из-за опасения подобных последствий Эрдоган и его правительство не будут сообщать своим гражданам количество всех убитых турецких солдат и офицеров.

«Почему это турки, когда ливийцы говорят им: «заберите трупы своих солдат и офицеров», не спешат это делать. Это объясняется очень просто – Турция боится этого! Если десятки погибших турецких военных привезут на родину — это будет ад, это будет доказательством прямого военного вмешательства Турции в Ливию. Это будет «динамит» под «царское кресло» Эрдогана. Поэтому то Анкара и занимает такую циничную позицию, отказываясь от собственных солдат, посланных на территорию североафриканского государства и погибших там.

Совершенно понятно, что турецкое общество интересует вопрос, ради чего гибнут их солдаты в Ливии? Эрдоган пока не дал внятного ответа на этот вопрос, хотя он вовсе не скрывает, что поддерживает вооруженные группировки ПНС Файеза Сарраджа. Теперь мы видим печальный итог этого сотрудничества. Чем больше будет гробов турецких солдат и офицеров, которые будут привозится Турцией из Ливии и Сирии, тем меньше будет шансов у Эрдогана победить на предстоящих выборах. Он роет себе политическую могилу, ему это турецкое общество не простит. Я подозреваю, что Турция, которая ритуально привыкла к военным переворотам, может получить еще один переворот», — подытожил Виктор Баранец.

Таким образом, можно сделать вывод, что Анкара вряд ли признает факт военного вторжения в Ливию и будет дальше всячески занижать собственные потери на территории североафриканской страны. Однако, в век информационных технологий и социальных сетей полностью скрыть от турецкого общества всю правду Эрдогану будет крайне сложно.

Напомним, на территории аэропорта «Митига» в Триполи находится одноименная тюрьма, в которой уже более десяти месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан — социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, проводившие социологические исследования в Ливии, были похищены боевиками группировки RADA, подконтрольной «МВД» ПНС, в мае 2019 года. До сих пор марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа не выдвинуло никаких официальных обвинений в адрес россиян.