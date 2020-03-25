Путин предложил выплачивать имеющим право на маткапитал семьям по 5 тыс. рублей в месяц

Москва, 25 марта. Российский президент Владимир Путин предложил выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей в месяц.

Во время обращения к нации 25 марта глава российского государства завил о необходимости поддержать семьи с детьми.

«Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — сказал Путин.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он предложил осуществить ряд социальных и административных реформ, требующих поправок в конституцию. Также глава государства предложил выплачивать материнский капитал семьям, в которых родился первенец. Кроме того, Путин заявил о необходимости увеличить размер выплат.

Министерство труда и социальной защиты РФ ранее сообщило, что материнский капитал с 15 апреля начнут автоматически оформлять всем семьям с детьми, причем россиянам не нужно будет оформлять заявление.