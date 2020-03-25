Таиланд полностью закроет международное сообщение из-за коронавируса

Бангкок, 25 марта. Власти Таиланда приняли решение полностью закрыть сообщение с другими странами из-за коронавируса. Въезд и выезд из страны будет закрыт, ограничительные меры начнут действовать с 26 марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча.

Отмечается, что уже сегодня в стране введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничения буду касаться любых международных передвижений через пограничные пункты, как в аэропортах, так и морских и речных портах, а также на суше с 00.00 часов по местному времени.

В приказе отмечается, что исключением являются случаи, когда у граждан есть специальное разрешение премьер-министра или другого уполномоченного лица.

«Дипломаты и члены их семей, сотрудники международных организаций и члены их семей, экипажи воздушных и морских судов, лица, сопровождающие срочные грузы, иностранные госслужащие, прибывающие для выполнения задач на территории Таиланда в соответствии с международными договорами при наличии соответствующих писем МИД Таиланда», — говорится в документе.

Кроме того, иностранцам, работающим в Таиланде на законных основаниях, для въезда в страну необходимо пройти медицинский карантин и предоставить справку об отсутствии опасной китайской инфекции.