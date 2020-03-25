Московское метро проходит полную дезинфекцию. ФАН-ТВ

Дезинфекция всех зон московского метрополитена — составов, административных помещений, вестибюлей и даже туннелей — проходит в связи с объявленной пандемией COVID-19.

Сотрудник метро несет большой баллон с надписью: «Раствор дезинфекционный». На нем самом — респиратор и защитная одежда, полностью закрывающая тело. Сотрудник берет распылитель, и все нутро вагона покрывается слоем антибактериальной жидкости — в депо «Северное» московского метрополитена проходит показательная дезинфекция.

«Московский метрополитен проводит тотальную дезинфекцию. <…> Мы проводим ее во всех зонах: станции, вестибюли, пассажирская зона, наши административные здания и депо. С 19 марта мы дезинфицируем также и тоннели», — рассказывает первый заместитель начальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Туннели — особая история. Их общая длина составляет несколько сотен километров. Для дезинфекции используются девять специализированных машин, каждая из которых несет 10 тонн дезинфицирующего раствора.

«За этот период мы уже провели дезинфекцию 150 километров тоннелей, 95 перегонов, 18 тупиков и 7 соединительных ветвей. Работа будет продолжена до апреля. Мы планируем в итоге обработать 600 км тоннелей, 364 перегона, 108 тупиков и 33 соединительные ветви», — продолжил Дмитрий.

Разумеется, особое внимание в связи с пандемией обращено на пассажирские зоны:

«Каждый состав московского метрополитена ежесуточно по графику проходит полную уборку и дезинфекцию. Все составы, которые ходят, полностью продезинфицированы. Особое внимание мы уделяем зонам, которые связаны с пассажирами — это поручни, двери, пассажирские сиденья. Дополнительно в депо проводится дезинфекция с помощью УФ-ламп, которые в новых вагонах (серии «Москва» и «Ока») сразу встроены в систему климат-кондиционирования», — заключил замначальника московского метро.

Дощатов рассказал о графике и периодичности работ по очистке: