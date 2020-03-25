Глава комитета ГД по труду уверен, что права россиян защитят во время вынужденных каникул

Москва, 25 марта. Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил Федеральному агентству новостей, что предстоит юридически закрепить вопрос с вынужденными каникулами для россиян. В частности, депутат напомнил, что предстоящие продолжительные выходные у всех граждан России пройдут с сохранением заработной платы.

«Любые решения должны быть закреплены в виде либо законодательных актов, либо нормативно-правовых актов правительства или президента, — заявил Нилов. — Ждем этих документов. Однако на фоне всего озвученного действуют нормы Трудового кодекса».

Если тот или иной гражданин находится, например, в это время на больничном, на карантине, то ему из Фонда социального страхования выплачивается соответствующее пособие в связи с нетрудоспособностью, пояснил парламентарий.

До момента обращения президента работала такая схема: сумма рассчитывалась от среднего заработка за последние два года, умноженного на соответствующий коэффициент — в зависимости от срока работы. Однако глава государства внёс существенные коррективы и предложил оплачивать дни на больничном по другой схеме — в интересах работника.

«Президент предложил также скорректировать вопрос оплачиваемого отпуска, если гражданин находится в таком оплачиваемом отпуске, то, в данном случае все выплачивается ему, в соответствии с условиями трудового соглашения, в полном объеме, — подчеркнул собеседник ФАН.

Как пообещал депутат, Государственная дума и другие органы власти будут пристально следить за соблюдением прав работников. Между тем, Ярослав Нилов справедливо полагает, что и работодателей нельзя оставлять один на один с проблемами.

«Должны быть приняты дополнительные меры по поддержке различных сфер экономики», — полагает он. — Мы видим, что «неподдержка» может вызвать банкротство и закрытие [компаний, фирм, предприятий и так далее], одновременно с этим возможен серьезный рост безработицы, и, соответственно, все это может привести к снижению уровня жизни, роста числа малоимущих и снижения покупательной способности, — перечислил возможные проблемы депутат.

По его словам, у любого работодателя есть с любым работником трудовое соглашение.

«Это раз, — сказал собеседник ФАН. — Второе, у нас есть Трудовой кодекс. Поэтому любые решения должны быть основаны на нормах трудового законодательства. Человека нельзя просто так взять и уволить! В том случае, если его права будут нарушены, конечно, необходимо обращаться в соответствующие органы».

Прежде всего, это — трудовая инспекция, прокуратура, а также депутаты всех уровней, которые тем или иным образом представляют интересы граждан.

«Если во время этого отпуска работодатели захотят заставить работников работать, то любое решение должно оформляться приказом, — подчеркнул Нилов. — Равно как и перевод на дистанционный режим работы. Иначе это будет явным нарушением трудового законодательства».

Такое нарушение, заверил Нилов, грозит недобросовестным работодателям серьезными штрафами. И ответственные работодатели на это явно не пойдут.

Ранее глава государства Владимир Путин во время своего обращения к гражданам России, в частности, объявил нерабочей следующую неделю — с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, — с сохранением заработной платы. Длинные выходные, как он полагает, позволят снизить распространение в стране коронавирусной инфекции.