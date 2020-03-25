ФЗНЦ обратился в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело о похищении россиян в Ливии

Москва, 25 марта. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту похищения на территории Ливии российских граждан, социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Руководство фонда призывает СК РФ принять меры в отношении лиц, причастных к похищению сотрудников ФЗНЦ и их незаконному удержанию в ливийской частной тюрьме «Митига». Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте ФЗНЦ. Также в заявлении фонда указываются имена ключевых преступников, отдавших приказы боевикам, похитившим россиян в мае 2019 года в Ливии.

Среди них значатся несколько высокопоставленных «чиновников» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии: главарь ПНС Файез Саррадж, глава «МВД» оккупационного триполитанского режима Фатхи Башага, руководитель Высшего госсовета ПНС Халед аль-Мишри, а также лидер группировки RADA Абд аль-Рауф Кара. Еще среди причастных к похищению сотрудников ФЗНЦ отмечен начальник управления безопасности посольства Соединенных Штатов Америки в Тунисе Рэймонд Мэттокс.

Руководство Фонда защиты национальных ценностей обращает внимание на то, что вышеперечисленные лица совершили помимо похищения Максима и Самера еще ряд преступлений: насильственно удерживают, угрожали гражданам РФ расправой, пытали узников и украли их личные вещи.

Кроме того, в ФЗНЦ рассказали, что социологи на законных основаниях находились на ливийской территории с марта по май минувшего года, они приехали в североафриканскую страну легально и осуществляли свою профессиональную деятельность с ведома того же Халеда аль-Мишри. А в качестве принимающей стороны выступала общественная организация Mandela Libya.

Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были схвачены 17 мая 2019 года вооруженными людьми в военной форме без каких-либо объяснений. Россиянам не был предоставлен адвокат, им даже не дали позвонить. Социологов боевики RADA увезли и поместили в частную тюрьму «Митига», контролируемую полевым командиром Абд аль-Рауфом Карой, который имеет связи с запрещенными в России террористическими группировками «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

ФЗНЦ удалось установить, общаясь со свидетелями «задержания», что процессом похищения российских граждан в Ливии руководил представитель американского посольства в Тунисе Рэймонд Мэттокс, отдававший приказы бойцам, захвативших Максима и Самера. Также в фонде считают, что участвовавшие в нападении боевики в форме являются членами 166-й бригады из Мисураты, которая подчиняется главе «МВД» ПНС Фатхи Башаге.

Примечательно, что проводившая собственное расследование касательно обстоятельств похищения российских социологов организация Mandela Libya, так и не смогла его завершить, поскольку в начале июня прошлого года неизвестные похитили Абдулмаджида Эсхуля, руководившего этим делом. Также не менее странным образом был захвачен ливийский общественный деятель Мохаммед Треки, пытавшийся договориться с похитителями о выкупе за россиян, который потребовали бандиты. Однако активиста тоже арестовали неизвестные люди и даже пытали. Известно, что Башага лично грозил «отрезать пальцы» Треки за его попытку помочь вызволить Максима и Самера.

Несмотря на ужасные условия содержания в «Митиге», пытки и издевательства со стороны «охранников» Кары, ухудшение здоровья и отсутствие связи с близкими людьми, Шугалей и Суэйфан по-прежнему не сломлены, и рассчитывают на скорое возвращение на родину. Об этом рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей моряк Сергей Самойлов, пробывший 37 месяцев в застенках ливийской тюрьмы «Митига».

Напомним, с подачи главы Фонда защиты национальных ценностей, председателя Комиссии Общественной палаты РФ Александра Малькевича 13 февраля в Москве у здания ливийского посольства стартовали бессрочные пикеты в поддержку сотрудников фонда, похищенных в Ливии. За несколько месяцев проведения в этой акции приняли участие многие известные личности: депутаты Госдумы РФ, общественные и политические деятели, журналисты и социологи, коллеги Максима. Однако за все это время никакой ответной реакции со стороны дипломатического органа Ливии так и не последовало.

1 Организация запрещена на территории РФ.