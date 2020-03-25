Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

Москва, 25 марта. Выплаты доходов, уходящие в офшоры, необходимо обложить адекватным налогом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телевизионного обращения к гражданам России в связи с эпидемией коронавируса.

По его словам, сейчас ставка налога для двух третей таких доходов установлена всего в 2%, национальный лидер считает необходимым повысить ее до 15%.

«Граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что это потребует пересмотра ряда соглашений, чтобы избежать двойного налогообложения.

«Если иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке», — подчеркнул президент России.

Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.

На данный момент число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 658 человек, 29 из них уже выздоровели. За последние сутки пневмонией COVID-19 заразились 163 человека.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия властей КНР заболевание быстро распространилось за пределы страны, поразив большинство государств мира. Эпидемия COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на экономику по всему миру.