Путин поручил вдвое снизить размер страховых взносов для малых и средних предприятий

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин предложил вдвое снизить размер страховых выплат для малых и средних предприятий — с 30% до 15%. Об этом он заявил, выступая с обращением к россиянам.

«Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан. Прежде всего — на малых и средних предприятиях», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что снижение страховых выплат произойдет только в том случае, если зарплаты, выплачиваемые работникам, превышают МРОТ. Если зарплаты находятся на уровне МРОТ или ниже, то ставка остается прежней. По словам Путина, речь идет не о временной мере, которая вводится на несколько месяцев, а о долгосрочном режиме.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.