Путин уверен, что все принятые властями меры сработают при условии объединения россиян

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что все принятые властями меры сработают, если граждане будут действовать вместе.

В среду глава государства выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он заявил, что меры, которые принимаются властями страны обязательно сработают и дадут результат, если граждане проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации».

Путин указал на необходимость действовать вместе для борьбы с вызовами сегодняшнего дня.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся», — сказал президент России.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Российские власти делаю все необходимое для защиты граждан страны и их здоровья. Кроме того, правительство РФ и Центробанк подготовили пакет мер для стабилизации экономической ситуации.