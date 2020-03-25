Москва, 25 марта. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ вести постоянный мониторинг ситуации в экономике и корректировать меры при необходимости.

«Поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и, в случае необходимости, расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке», — сказал российский лидер в ходе обращения к соотечественникам на фоне ситуации с коронавирусом.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру — зараженные, число которых уже превысило 400 тысяч человек, есть практически в каждой стране. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с инфекцией пандемией.

За минувшие сутки было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в России. Новые инфицированные в последние 14 дней находились в странах с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом, все они госпитализированы. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране 658 человек страдают от инфекции.

В России с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции был принят ряд мер. В частности, запретили проведение массовых мероприятий, отменили спектакли и концерты, ограничили авиасообщение со многими странами. Глава государства призвал россиян с пониманием относиться к принятым мерам для борьбы с инфекцией.