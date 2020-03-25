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Путин поручил правительству РФ обеспечить стабильность на рынке труда

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Путин поручил правительству РФ обеспечить стабильность на рынке труда

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить стабильность на рынке труда. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Российский лидер отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса столкнулись с трудностями в связи с эпидемией корнавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство окажет поддержку таким предприятиям, чтобы обеспечить стабильность на рынке труда.

«Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи», — пояснил Путин.

Президент отметил, что все предприятия, которые испытывают трудности в нынешней ситуации, получат существенные меры поддержки со стороны государства.

Путин поручил правительству РФ обеспечить стабильность на рынке труда

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 423 тысячи человек. От коронавируса погибло более 19 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом. 29 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Путин поручил правительству РФ обеспечить стабильность на рынке труда

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