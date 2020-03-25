Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин предложил отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу на фоне пандемии коронавируса.

В рамках телевизионного обращения, которое состоялось 25 марта, глава российского государства указал на необходимость дать соответствующую отсрочку сроком на полгода тем предприятиям, которые «наиболее затронуты в нынешней непростой ситуации» на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Предлагаю <…> следующие меры поддержки: компаниям малого и среднего бизнеса необходимо предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС в ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам», — заявил Путин.

Также лидер России предложил дать отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Во время обращении к нации Владимир Путин рассказал о мерах, принимаемых властями на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он призвал граждан объединиться и действовать сообща. Также он заявил об автоматическом продлении всех льгот у россиян в ближайшие полгода. Президент обратил особое внимание на то, что правительству нужно предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что в РФ принимаются превентивные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, однако ситуация постоянно меняется.