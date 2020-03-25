Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей. С таким заявлением глава государства выступил в обращении к россиянам в связи с коронавирусом.

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день максимальная выплата по пособию по безработице составляет восемь тысяч рублей в месяц.

«Предлагаю увеличить ее (сумму пособия. — Прим. ФАН) до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей», — сказал российский лидер.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Организация 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 439 тысяч человек, более 111 тысяч человек выздоровели.

Более 19 тысяч человек скончались от инфекции. Первая по числу летальных исходов — Италия (там число погибших близится к семи тысячам), следом идут Испания, Китай, Иран, Франция.

За минувшие сутки было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в России. Новые инфицированные в последние 14 дней находились в странах с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом, все они госпитализированы. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране 658 человек страдают от инфекции.