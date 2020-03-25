Путин призвал россиян соблюдать рекомендации медиков

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин призвал граждан РФ соблюдать рекомендации медиков и государства по предотвращению заражения коронавирусом. Об этом национальный лидер заявил во время телевизионного обращения к населению.

Путин попросил россиян не полагаться на «русское авось» и не игнорировать профилактические меры.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А… меня это не коснется». Это может коснуться каждого», — сказал президент.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от граждан страны.

«Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения — людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски», — подчеркнул президент.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки заболевание было выявлено у 163 людей. Побороли ранее неизвестную разновидность пневмонии 29 пациентов.

Эпидемия коронавируса началась в декабре прошлого года в китайском провинции Хубэй. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, эпицентр распространения заболевания переместился в Европу.