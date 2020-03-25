Путин призвал осуществить выплаты к 75-летию Победы ветеранам до майских праздников

Москва, 25 марта. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости осуществить выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла до майских праздников.

В телевизионном обращении к нации 25 марта глава государства призвал осуществить выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей ветеранам и труженикам тыла уже в апреле.

«Раньше обычного. Уже в апреле», — добавил Владимир Путин.

Напомним, президент России в феврале подписал указ, согласно которому в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне ветераны и труженики тыла получат выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно. Ожидается, что средства получат инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, а также несколько других категорий граждан. Как отмечал Путин, выплаты получат и те, кто систематически проживает в прибалтийских республиках, а именно в Латвии, Литве и Эстонии.