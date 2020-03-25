Путин заявил об автоматическом продлении всех льгот у россиян в ближайшие полгода

Москва, 25 марта. Все социальные пособия и льготы, которые положены гражданам, в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо справок и хождения по инстанциям, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации в связи с распространением коронавируса.

«Например, если семья имеет льготы по ЖКХ, ей не нужно будет подтверждать уровень своих доходов», — уточнил глава государства.

Он подчеркнул, что правительству нужно предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что решение о необходимости обращения к россиянам президент принял после совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом и посещения больницы в Коммунарке, где проходят лечения граждане, заразившиеся COVID-19.

Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 658. 29 пациентов выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.