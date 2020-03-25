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Путин заявил, что здоровье граждан является главным приоритетом государства

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Путин заявил, что здоровье граждан является главным приоритетом государства

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что страна не может полностью отгородиться от эпидемии коронавируса, однако российские специалисты принимают все меры для ее предотвращения. Об этом глава государства сказал в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Путин заявил, что здоровье граждан является главным приоритетом государства

Глава государства напомнил, что Россия граничит с государствами, которые в настоящее время серьезно поражены эпидемией коронавируса, однако благодаря решительным мерам нашей стране удалось избежать подобной участи.

«Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан», — добавил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в борьбе с заболеванием задействованы все необходимые ресурсы. Кроме того, президент выразил благодарность медикам и ученым за их самоотверженный труд в нынешних условиях.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 423 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек. Случаи зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Путин заявил, что здоровье граждан является главным приоритетом государства

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