Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Такое заявление глава государства сделал во время обращения к россиянам.

«Крайне важно быстро предотвратить угрозу. Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. С субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни», — отметил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что все жизненно важные объекты продолжат работу — больницы, аптеки, магазины, банки, транспорт.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.