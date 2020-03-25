Путин заявил о необходимости перенести дату голосования по поправкам в конституцию

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации заявил о возможном переносе даты голосования по поправкам в конституцию.

В телеобращении 25 марта глава российского государства призвал россиян «с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти» на фоне мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Путин обратил внимание на то, что это, в первую очередь, касается граждан, попадающих в зону риска, а «именно граждан старшего возраста и людей, имеющих хронические заболевания».

«Естественно, возникает вопрос и об организации голосования по поправкам в конституцию, с предварительно определенной датой — 22 апреля. Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным и ключевым для страны и граждан РФ.

Напомним, Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. Он предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. На протяжении нескольких месяцев рабочая группа по поправкам работала над соответствующим законопроектом. На прошлой неделе президент РФ подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в конституцию. Однако, как заявил Путин сегодня в обращении к нации, дату стоит перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019.