Клинцевич согласился с Шойгу, призвавшим менять закон для противодействия «пятой колонне»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 марта выступил на «Правительственном часе» в Совете Федерации. В ходе своего выступления руководитель российского военного ведомства затронул ряд важных вопросов, одним из которых стала модернизация закона о СМИ. Именно им прикрывается «прозападный оппозиционный дивизион», устраивающий идеологические диверсии против наших вооруженных сил.

«Пытаются проникать на военные объекты, охотиться за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые и больные, на кладбища и на поминки, в семьи наших погибших ребят», — рассказал глава Минобороны сенаторам.

С мнением Шойгу полностью согласен присутствовавший на заседании первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что закон «О СМИ» в его современной редакции достался нам еще с 1990-х годов.

«Мы должны уметь защищаться, — считает собеседник ФАН. — И избавляться от навязанных нам извне вещей. В период, как говорят на Западе, «продвижения демократии» в Российской Федерации, было принято немало законов, от которых мы теперь сами страдаем. Иными словами, это «мины замедленного действия», заложенные, чтобы подорвать изнутри наше общество — министр обороны сегодня об этом довольно прямо и открыто сказал».

Парламентарий заверил нас, что он вместе со своими коллегами детально обдумает инициативу Шойгу и расскажет, как изменить закон «о СМИ» таким образом, чтобы он отвечал интересам нашей страны, а не западных государств.

Клинцевич объяснил слова главы Минобороны о «проникновении на военные объекты» — по его мнению, речь велась не о каких-то несанкционированных вторжениях на режимную территорию, а о вполне себе легальном присутствии представителей нелояльных СМИ на мероприятиях, так или иначе связанных с российской армией.

«Журналисты из числа членов так называемой «пятой колонны» пытаются попасть на такие события, чтобы показать их своей аудитории в нелицеприятной для Вооруженных сил интерпретации, а то и вовсе создать «фейк». Именно поэтому государству необходимо защитить себя от подобного рода информационных диверсий, имеющих в качестве своей конечной цели развал России», — убежден сенатор.

Он остался крайне доволен выступлением Сергея Шойгу в Совете Федерации. По его словам, он испытал гордость за нашу страну и нашу армию.