Путин: Из-за коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика

Москва, 25 марта. На фоне распространения коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших», — сказал глава государства.

По его словам, благодаря заранее принятым мерам России в целом удается пока сдерживать распространение болезни, но тут важно помнить о нескольких моментах. Во-первых, Россия (просто даже в силу своего географического положения) не может отгородиться от угрозы.

«Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно», — объяснил он.

Путин добавил, что в сложившейся ситуации власти работают профессионально, организованно и на опережение.