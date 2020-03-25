В МХАТ им. Горького отреагировали на скандальный уход Домогарова

Москва, 25 марта. Российский актер Александр Домогаров назвал Московский художественный академический театр имени М. Горького «лжетеатром» и пообещал больше не появляться на его сцене. Руководство учреждения культуры по-своему отреагировало на заявление актера.

Домогаров заявил, что причиной его ухода из МХАТ стали сложные отношения с руководством, которые сложились в начале 2020 года. Уход 56-летнего актера поставил под угрозу срыва спектакль Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Домогаров должен был учавствовать в постановке вместе с Юлией Высоцкой.

В пресс-службе театра прокомментировали сложившуюся ситуацию. Там завили, что у руководства учреждения нет каких-либо конфликтов с Домогаровым. А отмена спектакля «Сцены из супружеской жизни» была неизбежной из-за ситуации с коронавирусом, передает «Инфореактор».

«У нас нет никакого конфликта с Домогаровым. В данный момент мы отменили все спектакли в связи с указом Сергея Собянина по усилению мер, предотвращающих распространение коронавируса», — заверили в пресс-службе.

Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин ввел запрет на массовые мероприятия в городе. По этой причине были отменены спектакли в разных театрах Москвы, в том числе с участием Александра Домогарова.

Ранее известный блогер Лена Миро раскритиковала Александра Домогарова за его разрыв с МХАТом. Она предположила, что истинной истинной причиной ухода актера из театра стало злоупотребление алкоголем.