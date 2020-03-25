Российские военные медики начали в Италии «разведку боем»

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, совершающая многочасовой марш из авиабазы ВВС Италии Pratica di Mare в город Бергамо недалеко от Милана, преодолела более 250 км и совершила первую остановку во Флоренции. После проверки техники колонна продолжит движение.

Без ущерба для собственной безопасности Россия смогла в кратчайшие сроки осуществить переброску на территорию Италии пусть и немногочисленного, но по-настоящему высококлассного медперсонала, оснащенного самой передовой техникой.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший ситуацию на Апеннинском полуострове.

Это было очень быстро

21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом.

Минобороны РФ немедленно связалось с итальянским военными. Там подтвердили — да, начиная с 22 марта они готовы принимать на авиабазе ВВС Италии Pratica di Mare, расположенной в 30 км от Рима, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.

Вечером того же дня МО РФ сообщило, что в Италию будет отправлено восемь бригад российских военных вирусологов и медиков, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медоборудование.

В ночь с 21 на 22 марта на подмосковный военный аэродром «Чкаловский» из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей были спешно переброшены девять тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ. В воскресенье, приняв на борт людей с техникой и оттолкнувшись от ВПП, крылатые машины, украшенные наклейками «Из России с любовью», одна за другой стали подниматься в небо.

Когда 22 марта папа Римский Франциск призвал всех христиан мира совместно помолиться за окончание пандемии коронавируса, понтифик еще не знал, что русские «ангелы» уже находились в пути.

Лично встречать десант из России прибыли министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и начальник Генштаба итальянских вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли. Первый вылетевший из «Чкаловского» борт опустился на ВПП Pratica di Mare в ночь с 22 на 23 марта. Передовой группе российских военных растроганный Ди Майо заявил, что Министерство обороны Италии находится в их полном распоряжении. Вичерелли поддержал этот тезис главы МИД Италии.

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь», — добавил начальник Генштаба ВС Италии.

Тем временем конвейер «Итальянского экспресса», запущенный русскими в воскресенье, работал четко, как швейцарские часы. В ночь с 24 на 25 марта в Италию ушел уже пятнадцатый (!) борт ВКС.

Это было не просто быстро, это было очень быстро! Многие итальянцы оказались просто шокированы темпами и организационным уровнем русской операции «Из России с любовью».

«Ангелы» едут в Бергамо

На территорию Италии самолеты ВКС оперативно доставили более сотни российских военных эпидемиологов, вирусологов, реаниматологов и терапевтов, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний.

Переброска личного состава и техники из РФ в Италию еще продолжалась, когда 24 марта в Риме офицеры ВС России провели со своими итальянскими коллегами консультации по вопросу возможностей применения российских военных специалистов, техники и оборудования для оказания помощи в борьбе с инфекцией. По итогам совещания было принято решение, что российский десант будет отправлен на север Италии — в Бергамо.

Да, в тот самый Бергамо, родом из которого был Труффальдино — персонаж комедии дель арте и главный герой советского музыкального фильма режиссера Владимира Воробьева. Комедия комедией, но сейчас в Бергамо совсем не весело. Город оказался в самом «пекле» лютующей пандемии — местный крематорий перестал справляться с постоянно растущим количеством покойников…

Посол РФ в Италии Сергей Разов уточнил, что целью отправки российских медиков в Бергамо является не проведение консультаций, а практическая работа непосредственно в госпиталях бок-о-бок с итальянскими коллегами. В свою очередь, итальянцы уточнили, что помимо Бергамо специалисты из России появятся также в Брешии.

25 марта, после согласования маршрута, колонна Минобороны России начала 600-километровый марш из-под Рима в Бергамо. В составе колонны находятся 22 единицы специальной техники, автобусы с военными специалистами, а также автомобили технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной. На всем пути следования наша техника будет сопровождаться автомобилями итальянских карабинеров.

«Из России с любовью»

Опровергнем сплетню о том, что российское Минобороны командировало в Рим чуть ли не всех специалистов, способных бороться с пандемией, оставив собственную армию беззащитной перед коронавирусом.

По свидетельству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, отправка военнослужащих и техники войск РХБЗ в Италию никак не скажется на состоянии Российской армии. При этом наши специалисты получат большой опыт при ликвидации последствий пандемии в другом населенном пункте и другой местности в интересах целого государства.

Если говорить о конкретных цифрах, то российские войска РХБЗ отправили в Италию одну из своих 15-ти лабораторий, 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 единиц и 66 человек из числящихся в составе подразделений РХБЗ 20 тысяч (!) военнослужащих.

Как ФАН писал ранее, для российских войск РХБЗ операция «Из России с любовью» — это фактически «разведка боем» в итальянском очаге распространения коронавируса. Для подобного мероприятия наряд сил и средств, отправленный Минобороны РФ в Италию, вполне достаточен. При этом он никоим образом не снижает потенциал России по противодействию COVID-19.

Это отнюдь не означает, что этот отряд для действий в Италии подбирался по остаточному принципу. Как раз напротив: на помощь итальянцам был брошен хоть и немногочисленный, но великолепно подготовленный и оснащенный контингент.

Вот что такое элита

Пока десант русских военных «ангелов» движется в Бергамо, стоит чуть подробнее рассказать о его составе.

Военное руководство России направило в Италию не просто медиков, а специалистов, имеющих большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекции, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки, а также организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.

Большинство из них являются ведущими экспертами в своей области. Эти люди принимали непосредственное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин, а также в ликвидации вспышек африканской чумы свиней и сибирской язвы. Без зазрения совести данных специалистов можно назвать элитой российских военных медиков.

Так, например, группу российских экспертов в Италии возглавляет генерал-майор Сергей Кикоть — ведущий разработчик и специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки. Кикоть лично занимался организацией работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек сибирской язвенной болезни.

Среди тех, кто на самолетах ВКС отправился на Апеннинский полуостров, — подполковник Геннадий Еремин, ведущий ученый научно-исследовательского центра, кандидат медицинских наук, эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Еремин имеет опыт борьбы с такими опаснейшими заболеваниями, как африканская чума свиней и ящур.

Также в Италии сейчас находится подполковник Вячеслав Кулиш — он специалист в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола и противочумных препаратов. Эксперт в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий.

Где-то рядом с ним в российской колонне — подполковник медицинской службы Александр Юманов, доцент Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, кандидат медицинских наук. В 2019 году Юманов участвовал в учениях военно-медицинских служб государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров формата «СМОА плюс» MEDEX-2019 в Индии по вопросам противоэпидемического обеспечения в условиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Также Юманов участвовал в развертывании мобильного госпиталя в Республике Гвинея в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Еще один герой — полковник медицинской службы Алексей Смирнов, ведущий ученый-эпидемиолог, кандидат медицинских наук. Автор более 70 научных работ, посвященных вопросам изучения эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных болезней. Активно принимал личное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

В общем, не просто так один из отправленных в Италию российских специалистов написал:

«Опыта у нас много — тут половина знакомых еще по ликвидации Эболы в Западной Африке».

Уникальный «Сыч»

Опытные российские специалисты обеспечены уникальным оборудованием и техникой, позволяющей в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, в том числе возбудителя коронавируса.

Как один из примеров такой техники, упомянем отправленный в Италию модульный комплекс для анализа патогенных биологических материалов и поддержки принятия решений оперативных групп Минобороны России, действующих в чрезвычайных ситуациях биологического характера (МКА ПБА).

Комплекс также известен под шифром «Сыч». Вот его возможности:

— автономно, в условиях отсутствия стационарной лабораторной базы, проводить работы по выявлению возбудителей особо опасных и опасных инфекционных заболеваний современными экспрессными методами;

— при проведении работ с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний обеспечивать защиту персонала и окружающей среды в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил;

— проводить прогнозирование и оценку биологической обстановки с использованием специального программного обеспечения и современных геоинформационных систем;

— обеспечивать связь с центральным пунктом управления начальника войск РХБЗ ВС РФ из любой точки Земли по системе спутниковой связи, а также радиосвязь и подключение к любым видам наземной связи;

— обеспечивать жизнеобеспечение экипажа в течение 14 суток автономной работы.

У «Сыча» имеются иностранные аналоги, но до характеристик МКА ПБА они не дотягивают. К примеру, американский комплекс аналогичного назначения обслуживается расчетом из 60 человек, а расчет «Сыча» — всего 12. Американский комплекс не может функционировать без подключения к внешним сетям водо- и электроснабжения, а наш может.

Производителем «Сыча» является НПО «Транском». Можно сказать, что госиспытания комплекс прошел в настоящей боевой обстановке: «Сыч» был развернут на Ямале, где была зарегистрирована вспышка сибирской язвы. А до ямальского инцидента МКА ПБА стоял на дежурстве, например, в зоне Олимпиады-2014 в Сочи.

Впервые МКА ПБА был продемонстрирован общественности на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016».

Таким образом, без ущерба для собственной безопасности Россия смогла в кратчайшие сроки отправить в Италию высококлассных профессионалов с самой передовой в мире техникой.

«Разведка боем» началась. Пожелаем нашим ребятам в Италии удачи!