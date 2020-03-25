Актер Ожогин назвал плюс для театров в условиях коронавируса

Санкт-Петербург, 25 марта. Актер музыкального театра и певец Иван Ожогин заявил, что в апреле — мае запланировано множество театральных премьер, и пока ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего.

Он отметил, что площадки идут навстречу и предлагают альтернативные даты, чтобы перенести спектакли, а не отменять их.

«Надеюсь, к концу мая ситуация стабилизируется. Думаю, нам удастся не сильно углубиться в финансовые потери. Объективно оценить ситуацию в сфере культуры, досуга и шоу-бизнеса можно только летом или по выходу из этой ситуации», — пояснил Ожогин, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом актер подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом есть свои плюсы. На весну запланировано слишком много премьер, концертов и спектаклей. У театралов физически не хватает времени на то, чтобы подготовить все в лучшем виде. Теперь же они смогут закончить подготовку выступлений без спешки.

Напомним, что вспышка коронавируса впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги заболевания располагаются в Китае, Иране, Италии, Испании, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол. Ряд стран закрыли свои границы, отменили авиасообщение и объявили карантин.