Вассерман объяснил отличие Путина от политиков Запада на примере Коммунарки

Визит президента России Владимира Путина 24 марта в больницу для пациентов с подозрением на коронавирус в московской Коммунарке наглядно продемонстрировал эффективность российской политической системы в условиях опасности, особенно на фоне европейских реалий.

Это наблюдение подтвердили Федеральному агентству новостей политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов и политолог, публицист Анатолий Вассерман.

До сих пор европейские политические лидеры вели себя в отношении угрозы коронавируса как минимум странно. Больше всех отличился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сначала он в официальном заявлении 13 марта заявил, что пандемия настолько опасна, что в каждой семье британцев стоит быть готовыми к смерти своих близких. И тут же добавил, что в стране не будет приниматься никаких радикальных мер для противодействия коронавирусу.

С того времени премьер-министр Великобритании «ушел в подполье» и никак не проявляет своего отношения к болезни, которой, как сообщает британская пресса, заразился уже 71-летний принц Чарльз.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель под предлогом контакта с больным коронавирусом сама села на карантин — хотя тест показал, что она здорова. В Италии и Испании, где счет погибших идет на тысячи, власти тоже никак не проявляют политической воли.

Александр Шатилов: Путин сделал сильный ход

«Российская власть действует в отношении пандемии коронавируса грамотно — избегает крайностей», — заявил в интервью ФАН Александр Шатилов.

По его словам, власть сумела донести до россиян чувство опасности, подразумевающее, что к этой заразе нельзя относиться с пренебрежением. В то время как до сих пор во многих европейских странах граждане пребывают в преступно легкомысленном состоянии, отметил политолог.

«С другой стороны, в действиях российских властей нет чрезвычайщины и психоза. Ведь излишне резкие меры могут привести к большому ущербу для экономики, да и имиджа самих властей», — полагает собеседник ФАН.

Поэтому, по его мнению, визит Владимира Путина в специальном костюме в «Коммунарку» стал сильным ходом настоящего политического лидера.

«С одной стороны, такой шаг способствует пресечению панических настроений. С другой — показывает, что у страны есть сильный и ответственный лидер. Это косвенно повлияет и на поддержку поправок к Конституции РФ, которые были инициированы президентом России», — полагает Шатилов.

Что касается европейских лидеров, то, по мнению политолога, им не хватает личного мужества, чтобы взять на себя всю ответственность за борьбу с коронавирусом.

«Европейские политики либо ведут себя как страусы — головой в песок, либо выступают с паническими заявлениями о том, что «скоро мы все умрем». Что сказать, они как раз показывают, как не должен действовать настоящий политик», — сыронизировал собеседник ФАН.

По мнению Шатилова, здесь сказывается еще и то, что Владимир Путин долго работал в силовых структурах.

«Бывших силовиков не бывает. По сравнению с гражданскими лицами, ему более привычно рисковать, — подчеркнул эксперт. — Я считаю, что в данном случае Владимир Путин себе добавил очков как политический лидер, а главное, показал, что власть живет со своим народом».

Анатолий Вассерман: Путин работал не на имидж

По мнению политолога и публициста Анатолия Вассермана, Путину нет большой необходимости руководствоваться имиджевыми соображениями, хотя он и учитывает их.

«В случае с Коммунаркой он даже не взял с собой телеоператоров, которые с ним постоянно работают. Поэтому видеосъемка велась на смартфон его пресс-секретаря Дмитрия Пескова кем-то из санитарок», — напомнил собеседник ФАН.

Президенту России важно было своими глазами посмотреть, что происходит в больнице, послушать врачей, насколько опасен новый вирус, уверен Вассерман.

«Хорошие руководители вообще крайне редко ориентируются только на слова подчиненных. Они стараются выстроить собственную картину — хотя бы потому, что любой подчиненный, даже самый ответственный, не может видеть всей полноты картины, — объяснил собеседник ФАН. — Чтобы свести доклады разных подчиненных в единую картину, зачастую надо самому увидеть часть этой картины. Увидеть, насколько наши медработники готовы справляться с проблемой».

По словам публициста, в западных странах сложилась практика, когда политиков стараются не допускать к непосредственному руководству государством, — особенно это касается вопросов экономики. Даже если требуются именно политические решения на уровне государства в целом, западные политики толком не знают, как им поступать.

«Поэтому европейские политики практически не ездят в больницы или в места, где происходит нечто неординарное, ведь повлиять они ни на что, по сути, не могут. А вот в России, по счастью, жесткого барьера между политикой и жизненно важной для страны деятельностью нет», — резюмировал собеседник ФАН.

Как сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова, число заразившихся коронавирусом в России, по состоянию на 25 марта, выросло до 658 человек. Случаи инфицирования зафиксированы в 55 регионах страны. Выздоровели 29 человек. Под наблюдением врачей на карантине находятся 112 тысяч человек.