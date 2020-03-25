Сирия, 25 марта. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» взорвали мост на трассе М4. Боевики «Фейлак аль-Маджид» ранили восемь мирных человек в Ракке. Неизвестные застрелили гражданского в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба; провели очередной этап работ по разминированию на западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: взорвала мост в Идлибе и совершила нападение на позиции сирийской армии.

«Фейлак аль-Маджид»: в Ракке ранила восемь мирных жителей.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Алеппо инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) провели очередной этап работ по разминированию в районах, освобожденных от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает агентство SANA, саперы прочесали западные окрестности города и исследовали районы Лерамун, Инзарат и поселки Кафр-Хамра, Хан-Туман и Кафр-Наха. Собранные боеприпасы и СВУ, брошенные террористами при отступлении, будут уничтожены на военном полигоне.

Источник в социальной сети Twitter (HarbiehNadie) сообщает, что в ходе работ по разминированию военнослужащие обнаружили и зачистили схрон с боеприпасами вооруженных группировок к западу от Алеппо. С бывшего склада боевиков были изъяты автоматические винтовки, артиллерийские и ракетные снаряды, в том числе кустарного производства, и несколько ящиков пулеметных лент. Значительная часть обнаруженного вооружения и боеприпасов были произведены в США и Израиле.

Провинция Даръа

Неизвестные совершили покушение на гражданского в центре города Тафас. Как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска», боевики открыли огонь по Ахмаду аль-Бадрану рядом с его домом. Неустановленными лицами также была совершена попытка покушения на главу муниципалитета города Инхиль – Ясина аз-Замиля. Рост числа нападений на представителей официальной власти и сирийской армии в провинции связывают с деятельностью «спящих ячеек» боевиков, которые пошли на примирение с официальным Дамаском, однако при поддержке международной коалиции во главе с США, продолжают подпольную деятельность.

Провинция Идлиб

Террористы не оставляют попыток сорвать российско-турецкое патрулирование по трассе Латакия — Алеппо (М4). Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), «Хайят Тахрир аш-Шам» взорвала мост в районе города Джиср-аш-Шугур. Днем ранее боевики установили мину на пути следования турецкого конвоя, в результате чего пострадал один турецкий солдат и был поврежден бронеавтомобиль. Напомним, что в Идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня, введенный по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 5 марта в Москве. Лидеры стран также приняли решение о проведении патрулирований по трассе М4 силами турецких военнослужащих и военной полиции ВС РФ, но боевики перерыли трассу, устроив серию провокаций.

Вооруженные группировки также нарушили режим тишины, обстреляв позиции сирийской армии поселков Фатир, Кансафра и в районе гор Джебель аз-Завия. Как передает портал Step News, в ответ военнослужащие открыли огонь по укрепленным районам боевиков. О потерях сторон в живой силе или технике не сообщалось.

Провинция Ракка

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о столкновении между местными жителями и отрядом протурецкой группировки «Фейлак аль-Маджид», входящей в состав «Сирийской национальной армии». Инцидент произошел в деревне Суккария, конфликт был спровоцирован боевиками, которые попытались угнать стадо овец. Пастухи оказали сопротивление, на что члены группировки открыли по ним огонь. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Для урегулирования конфликта с местными в поселок направилась автоколонна с боевиками «Ахрар аш-Шаркии». По информации источника, тремя днями ранее «Фейлак аль-Маджид» выселяла мирных жителей их домов в деревне Аль-Изма. Захваченное боевиками жилье перепродавалось по цене от 2 до 6 тысяч долларов.